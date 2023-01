Entra nel vivo la campagna Parte da noi – Fvg con Elly Schlein

Sabato 21 gennaio, alle 10.30, all’Antico Caffè San Marco (via Battisti 18), a Trieste, si terrà la conferenza stampa dei comitati di Gorizia e Trieste nati in sostegno alla candidatura per la segreteria del Partito Democratico di Elly Schlein.

A seguire si terrà “Organizziamoci! Incontro con Parte da Noi – Trieste con Elly Schlein”. L’appuntamento con la prima assemblea aperta del comitato provinciale “Parte da noi – Trieste con Elly Schlein” si terrà sempre sabato 21 dalle 11. Saranno presenti i coordinatori regionali Federico Buttò, Sabrina Morena e Marco Rossi. Interverranno, tra gli altri, Nerio Nesladek, già sindaco di Muggia e già segretario provinciale del Partito Democratico, e Gianfranco Schiavone, presidente ICS.

Domenica 22 gennaio alle 10.30, nella sede del Pd udinese in via Mantova 108, la prima assemblea pubblica dei comitati dell'ex provincia di Udine. All’incontro saranno presenti Enzo Martines, segretario cittadino del Pd di Udine e già Consigliere regionale, Anna Paola Peratoner, già consigliera comunale di Udine ed attivista femminista, Iacopo Caniero, segretario del circolo 1 del Pd di Udine, Marco Craighero, già assessore e ora consigliere comunale di Tolmezzo.

"Lavoro, lotta alle diseguaglianze e centralità del cambiamento climatico. Sarà l’occasione per presentare alle progressiste e ai progressisti e a tutta la cittadinanza di Trieste le ragioni che ci spingono a sostenere Elly Schlein nella sua corsa alla segreteria del Partito Democratico e per iniziare a creare le prossime iniziative da sviluppare sul territorio locale insieme alle sostenitrici e ai sostenitori che si riconoscono nel percorso di cambiamento che proponiamo", spiegano da Parte da Noi - Fvg con Elly Schlein.