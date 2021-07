Entro i primi mesi del 2022 sarà approvato il Piano regionale

La strada è in discesa e il lavoro più impegnativo è ormai fatto. Ne è convinta l’ingegnera Iliana Gobbino, funzionaria regionale del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione impegnata nel coordinamento degli interventi di viabilità regionale e sicurezza stradale.

A che punto siamo con il Piano regionale della mobilità ciclistica?

“Il Premoci è stato adottato il 7 maggio scorso in via preliminare ed è stata avviata la valutazione ambientale strategica. Si prosegue con la redazione della Valutazione ambientale strategica e la consultazione di Comuni e portatori di interesse per tenere conto delle indicazioni e delle osservazioni ricevute nel rispetto dei criteri del Piano. Il Piano dovrebbe quindi essere approvato entro i primi mesi del prossimo anno. Si tratta di un documento che integra il Piano regionale delle infrastrutture del trasporto della mobilità delle merci e della logistica; come tale è strutturato per avere un impatto concreto sulla disciplina dei trasporti e sulla mobilità dato che struttura le azioni che la regione deve intraprendere. L’integrazione con il piano dei trasporti è essenziale e permette di definire in maniera sistemica la struttura delle dieci ciclovie e della rete locale, in base alla pianificazione a cascata per cui viene individuata la Recir (rete ciclabile di interesse regionale) e prevede le misure regionali per trasferire su bicicletta gli spostamenti sistematici entro 5 chilometri, a partire da quelli da e verso le zone industriali di livello regionale. Si tratta di una quota importante degli spostamenti che ora avviene su auto. Se riusciamo nell’obbiettivo di trasferire la maggior parte di questi sulle bici i benefici saranno molti”.



"Il Piano individua con precisione le dieci ciclovie soprattutto nel caso dei percorsi non ancora ben definiti prendendo atto al contempo delle infrastrutture già realizzate. Sono stati introdotti tre livelli di pianificazione: dal regionale al comunale passando per l’ente intermedio d’area vasta. La Regione finanzia solo gli interventi previsti nel Biciplan del quale ogni Comune deve dotarsi e che va coordinato con i piani sovraordinati. Abbiamo cominciato a realizzare la viabilità ciclabile con un certo ritardo e senza un piano generale che poi finalmente è arrivato anche grazie alla legge. Ora si riprende a pieno ritmo e ci aspettiamo un percorso tutto in discesa nel senso che la parte più impegnativa è stata fatta. I Comuni si stanno facendo avanti molto numerosi per i loro piani (Biciplan)"."Nonostante le ottime premesse, servirà ancora del tempo per realizzare l’intero Piano regionale. Nel caso delle ciclovie di interesse regionale dovremo spendere i fondi europei entro il 2026 e molti progetti sono pronti. Nel giro di un decennio le principali ciclovie saranno terminate. Le piste ciclabili sono ormai considerate necessarie ad ogni livello. Se la Regione sarà efficiente nello spendere i fondi in arrivo ci sarà una corsa virtuosa dei Comuni per agganciarsi alle ciclovie turistiche”.