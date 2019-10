Enzo Barazza nel direttivo Aiccre

“Un sodalizio vitale che sta dimostrando la propria utilità sociale a fianco della pubblica amministrazione e delle comunità locali”. Così il presidente Franco Brussa ha descritto ai soci Aiccre, l’associazione dei Comuni e delle Regioni d’Europa nata per portare avanti progetti e iniziative pubbliche di respiro europeista.

Durante la recente assemblea degli iscritti, è entrato a far parte del direttivo l'avvocato e docente Enzo Barazza, storico sindaco di Udine. Marco Del Negro lascia, invece, il ruolo di segretario generale a Silvia Caruso, per lungo tempo prima cittadina e assessore a San Canzian d’Isonzo (Del Negro, che dal 2014 è invece alla guida del municipio di Basiliano, resta comunque nell’esecutivo). L’occasione del cambio interno si è rivelata quanto mai opportuna anche per fare il punto della situazione.

Il 2019 è un’annata ricca di attività: con tre iniziative rivolte ad amministratori e funzionari, sono stati investiti sul territorio quasi 100 mila euro di risorse. Dieci Comuni del Friuli Venezia Giulia sono stati premiati per i loro gemellaggi internazionali (uno dei compiti statutari di Aiccre è proprio quello di coordinare i progetti di amicizia transfrontaliera, aiutando le realtà locali nei tortuosi iter di approvazione e finanziamento).

Sul fronte della formazione europea del corpo politico e dirigenziale della regione, il sodalizio ha organizzato l’ormai tradizionale Summer School a cui hanno aderito 27 giovani sindaci e consiglieri alcuni dei quali provenienti anche dal Veneto e da Trento.

Infine le scuole, con 50 studenti di cinque diversi plessi condotti in visita alle istituzioni comunitarie di Bruxelles e Francoforte. “Di qui al prossimo anno riproporremo tutte queste esperienze, costruttive per chi vi partecipa ma anche per chi, come noi, ha l’onore di organizzarle”, ha concluso Brussa ringraziando l’assessore regionale Pier Paolo Roberti per la sensibilità dimostrata nei confronti dell’associazione.