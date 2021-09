Erika Stefani fa tappa in Fvg

“Il Ministro per le disabilità Erika Stefani sarà in Regione il 27 settembre per incontri istituzionali e per sostenere la Lega a Trieste e a Pordenone in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Dopo l’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini, dei Ministri Garavaglia e Giorgetti, ora arriva in Regione anche il Ministro per le disabilità - sempre della Lega - segnale inconfutabile dell’attenzione che il Carroccio riserva ai territori e a una Regione importante per il nostro partito come il Friuli Venezia Giulia”, lo annuncia in una nota l’europarlamentare e coordinatore Lega Fvg Marco Dreosto.

Il calendario degli appuntamenti prevede alle 10.45 il saluto del governatore e del vicegovernatore nel palazzo di Piazza Unità, mentre alle 11 Stefani parteciperà, insieme a Fedriga, alla presentazione del progetto di inclusione "Pimpa Magica" a cura della Fondazione Radio Magica. Alle 11.30 il ministro si recherà in visita al padiglione Ralli, centro diurno e centro Residenziale via Weiss, con Fedriga, Riccardi, il sindaco di Trieste e l'assessore comunale alle politiche sociali.

Alle 12.30 è previsto un punto stampa al parco di San Giovanni, fuori dal padiglione Ralli. Successivamente, alle 15, il ministro sarà a Pordenone dove, assieme al sindaco visiterà la Fondazione Bambini Autismo in via Vespucci, mentre alle 16 si sposterà all'Anfass Centro G. Locatelli in via Tiro a Segno.

Al termine di quest'ultimo incontro, indicativamente intorno alle 16.45, è previsto un punto stampa fuori dall'Anfass.