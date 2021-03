Escavi a Monfalcone in ritardo di due anni

"Con oltre due anni di ritardo la Regione inizia a occuparsi ora del tema dei dragaggi nel canale est-ovest di Monfalcone e nel canale Primero a Grado: non fa altro che portare avanti quanto fatto in passato. Sono dunque fuori luogo gli annunci trionfalistici della Lega sul tema".



Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Pd, Diego Moretti, commentando le dichiarazioni della Lega relative all'annuncio del decreto per gli interventi di escavo del Canale est ovest Monfalcone.



"Il problema dei dragaggi - continua il consigliere - esiste da oltre 20 anni, ma da inizio legislatura a oggi è rimasto un punto interrogativo. In tutto questo tempo non si è fatto un passo avanti che sia uno, e gli unici escavi compiuti con una certa regolarità dal 2014 in poi (a Monfalcone e nella laguna di Grado) sono quelli realizzati con la gestione dell'assessore Santoro. Dopo due anni, era ora".