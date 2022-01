Esposto in Procura per 'chiarire i fatti di Cattinara'

"Ho presentato un esposto in Procura affinché venga fatta piena luce sui motivi che, nel luglio 2020, mi costarono una denuncia per diffamazione aggravata e procurato allarme. Tali accuse sono state giudicate infondate dai magistrati che ne hanno disposto l'archiviazione, perché il reato non sussiste". Lo annuncia, in una nota, il consigliere regionale del Gruppo misto, Walter Zalukar.

"Tali fatti, portati all'attenzione della III Commissione del Consiglio regionale il 15 maggio del 2020 - continua Zalukar - avvennero a Cattinara, in Medicina d'urgenza, dove diversi malati e gran parte del personale furono colpiti dal virus".

"Dopo mesi d'indagini - si legge ancora nel comunicato diffuso dal consigliere - i magistrati conclusero che i fatti da me indicati sono 'sostanzialmente veritieri e i giudizi espressi appaiono funzionali all'esercizio del diritto di critica'. Come comprovato dalle testimonianze, dall'esame dei documenti forniti dalla stessa Asugi, dagli accertamenti dei Carabinieri del Nas, che rilevarono, tra l'altro, come la Medicina d'urgenza rimanesse, almeno a livello regionale, un caso unico nel panorama dei reparti ospedalieri, per numero di operatori e degenti contemporaneamente contagiati".

"L'azione giudiziaria nei miei confronti, da parte di un dirigente di Asugi, si è sviluppata in un contesto di scarsa tolleranza alle critiche mosse all'amministrazione - è la convinzione di Zalukar - e credo sia stata un tentativo, non riuscito, di mettere a tacere le voci del dissenso. Non pare banale che il direttore di Asugi nello stesso periodo abbia sporto denuncia anche contro un senatore della Repubblica che aveva richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sulle carenze di protezione anticovid per i medici e gli infermieri degli ospedali triestini. Anche in questo caso archiviazione perché il fatto non sussiste".

"La mia iniziativa giudiziaria non vuole essere una denuncia ad personam, ma un esposto per chiedere ai magistrati di indagare su tutti i soggetti che, direttamente o quali meri concorrenti, abbiano concorso nel reato, attribuendoci reati inesistenti. Ad ogni buon conto, pare chiaro che si sta diffondendo un clima sempre più pericoloso nel sistema sanitario di questa regione, dove le cose di sanità sembrano non essere più patrimonio dei cittadini. Ecco perché ho ritenuto - conclude il consigliere Zalukar - doveroso che ogni valutazione di merito fosse rimessa al magistrato".