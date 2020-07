Estate a Udine, quali progetti per i quartieri?

"La Giunta di Udine ha dedicato oltre due mesi e decine di riunioni alla definizione degli arredi di piazza San Giacomo. E il resto della città? Aspettiamo ancora di vedere", dichiarano i consiglieri comunali dem Cinzia Del Torre e Alessandro Venanzi.

"Per ora è solo 'Centro Storico sotto le stelle', con una particolare attenzione per il posizionamento di sedie e ombrelloni in piazza San Giacomo. Speriamo sinceramente che il lavoro fatto sia d'aiuto alle attività economiche del centro, ma ci domandiamo cosa faccia la Giunta per il resto della città. Si sono dimenticati di tutti gli altri quartieri?", continuano dal Pd.

"Per l'estate 2020 sarebbe stato indispensabile elaborare un programma articolato di iniziative culturali, anche piccole, in tutti i quartieri della città, come cinema all'aperto o spettacoli per famiglie, di cui non si vede traccia. Sarebbe servito un vero e proprio progetto politico per tutti i quartieri, prevedendo anche spazi di socializzazione all'aperto, dedicati ai locali pubblici. Manca un impegno per tutta la città e non si vede la volontà di sostenere le attività economiche di Udine. Ancora una volta si naviga a vista e manca un progetto. Ancora improvvisazione", concludono Del Torre e Venanzi.