Estendere le disposizioni dell'attuale Por Fesr

Raccolgono il parere positivo trasversale (astensione solo di Cittadini, Patto e Open Fvg, sì di tutti gli altri Gruppi) della V Commissione consiliare presieduta da Diego Bernardis (Lega), le modifiche proposte alla legge regionale 14/2015 dalla Giunta per mano dell'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, attraverso il ddl 120 con cui si intende estendere le disposizioni del Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr) 2014-20 al nuovo Por obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita, cofinanziato dal Fesr per il periodo 2021-27 con alcuni accorgimenti.

La semplificazione delle procedure finanziarie e attuative garantite dalla gestione fuori bilancio ha permesso di garantire le ottime performance del Por Fesr 2014-20, ha spiegato Zilli, evidenziando che "la Regione a fine 2020 ha previsto un pacchetto di risorse, pari a circa 20 milioni di euro, a valere sul bilancio regionale e da utilizzare nel 2021 per la costituzione di appositi progetti da rendicontare nell'ambito dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, di cui 14 mln all'obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita e quasi 6 milioni allo strumento React Eu. La finalità principale è garantire un intervento sul territorio anticipando le risorse che saranno messe a disposizione dall'Unione europea".

L'assessore ha poi rassicurato Furio Honsell (Open Fvg) sulla regolarità della gestione dei fondi fuori bilancio; ha garantito a Franco Iacop (Pd) che porterà in I Commissione consiliare, preposta all'esame del ddl, l'elenco delle tipologie degli interventi verso cui sono indirizzati i 20 mln della Regione, per conoscere così anche quali sono le leggi di settore che vengono coinvolte; ha condiviso con Giuseppe Nicoli (FI) l'importanza di individuare nel prossimo Por Fesr strumenti finanziari indirizzati alla gestione di aspetti legati alla formazione professionale e alla sicurezza sui posti di lavoro.