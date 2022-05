Esteso lo sconto carburanti. Bonus da 200euro per redditi fino a 35mila euro

"Nel clima di grandissima incertezza che c'è, il Governo fa il possibile per poter dare un senso di direzione, di vicinanza, a tutti gli italiani e le azioni, le decisioni di oggi, rappresentano bene questa determinazione. In un certo senso, è il senso del Governo stesso". Lo ha detto il premier Mario Draghi illustrando il decreto aiuti, un corposo pacchetto di misure, varato in un doppio Consiglio dei Ministri. Complessivamente "si tratta di 14 miliardi, che si aggiungono ai circa 15,5 miliardi dei precedenti, quindi siamo a un totale di circa 30 miliardi già spesi, ovvero circa 2 punti percentuali del Pil. E vorrei far notare che lo abbiamo fatto senza ricorrere a scostamenti di bilancio". Il tutto è finanziato con i livelli di indebitamento dello scorso anno e utilizzando le tasse sugli extraprofitti, in particolare delle compagnie energetiche.

"I provvedimenti di oggi affrontano il caro-vita, l'accelerazione dei prezzi dipende in larghissima misura dall'energia. E questo significa che si tratta di una situazione temporanea che va affrontata con strumenti eccezionali".

Con il decreto aiuti arriverà un contributo una tantum da 200 euro per dipendenti e pensionati fino a 35mila euro di reddito.

Confermato anche lo sconto sui carburanti, esteso fino all’8 luglio, e ampliato anche al metano, che ha consentito una riduzione di 30,5 centesimi al litro sul prezzo della benzina.

Per altri due mesi è garantito il taglio delle accise così come sono garantiti interventi per i poveri e sul credito d'imposta, c'è un fondo per le imprese che hanno sofferto danni guerra, ci sono ristori per gli enti locali e viene alleviato il costo materie prime per mantenere cantieri aperti.

Il dettaglio delle misure è stato illustrato nella conferenza stampa insieme ai ministri dell'Economia Daniele Franco, della Transizione ecologica Roberto Cingolani, del Lavoro Andrea Orlando, dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini.

Rispondento alle domande, Draghi ha poi confermato che la posizione dell’Italia sul pagamento delle forniture di gas russo in rubli "è la stessa della Germania, della Francia, di tutti. Seguiremo le indicazioni della Commissione europea al riguardo".

In merito alla discussa intervista del ministro russo Lavrov su Rete4, il premier ha ricordato "prima di tutto parliamo di un Paese, l'Italia, dove c’è libertà di espressione, mentre il ministro Lavrov appartiene a Paese dove non c’è liberta espressione. In Italia c’è libertà di esprimere le opinioni, anche quando sono palesemente false e aberranti. Quello che ha detto Lavrov è aberrante. E per quanto riguarda la parte riferita a Hitler, è davvero oscena. La televisione trasmette liberamente queste opinioni. Si è parlato di intervista ma, in realtà, è stato un comizio. Bisogna chiedersi se è accettabile invitare una persona che chiede di essere intervistato senza nessun contraddittorio".

In vista del suo prossimo viaggio alla Casa Bianca per incontrare il Presidente Usa Joe Biden, Draghi ha poi precisato: "Noi cerchiamo la pace, l’ho detto più volte. Non abbiamo bisogno di riposizionare l’Italia. La nostra appartenenza alla sicurezza atlantica è scontata e non cambia, nessuno di noi vuole la guerra o un'escalation, questo lo dirò certamente a Biden. Ma nessuno di noi vuole abbandonare l’Ucraina: ho detto più volte che avremo la pace solo se l’Ucraina riesce a difendersi, altrimenti avremo un’occupazione, la sottomissione di un Paese sovrano, una schiavitù. Non credo sia quello che vuole nessuno in Italia".