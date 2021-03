L'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, parteciperà all'evento conclusivo e di premiazione della seconda fase di 'Eu-Move-L'Europa si muove nella tua direzione', un progetto di alternanza scuola-lavoro finanziato attraverso il Por Fesr 2014-2020 Fvg, che si proponeva di dare voce ai giovani per consentire loro di esprimersi sul concetto di Europa, concretizzando nel contempo l'obiettivo di valorizzare le competenze trasversali per l'orientamento.

A causa dell'emergenza sanitaria, quest'anno l'evento si svolgerà on line, il 31 marzo a partire dalle ore 10, e si potrà seguire accedendo al link www.eumove-regionefvg.it.

"La fase finale del progetto - evidenzia l'assessore Zilli che ha competenza su specifiche intersettoriali Por Fesr 2014-2020 e Por Fesr 2021-2027, Interreg Italia-Slovenia e Conferenza delle Regioni - si proponeva di diffondere tra gli studenti delle scuole superiori una conoscenza approfondita delle politiche comunitarie e del ruolo delle istituzioni nello sviluppo dei programmi operativi e nella gestione dei fondi strutturali e di investimento europei".

Infatti, a partire dal mese di settembre del 2019 si è articolato il monitoraggio civico di otto progetti del Programma 'Eu-Move' da parte di studenti organizzati in altrettanti gruppi e appartenenti a quattro istituti: il Liceo Classico 'Stellini' e l'Isis 'Stringher' di Udine, il Liceo Scientifico 'Duca degli Abruzzi' e l'Isis 'G. D'Annunzio' di Gorizia.

Gli studenti partecipanti hanno innanzitutto contattato alcuni dei beneficiari dei fondi strutturali del Por Fesr FVG, tra le aziende e i Comuni del Friuli Venezia Giulia, per redigere interviste con l'obiettivo di verificare la qualità, i risultati e il raggiungimento delle finalità dei progetti finanziati, in particolare di quelli attuati a vantaggio dei cittadini e della comunità.

Con il materiale raccolto, i diversi gruppi di studenti hanno poi realizzato prodotti comunicativi (video, brochure o presentazioni) per raccontare in forma creativa le buone prassi che avevano potuto monitorare e riscontrare nei Comuni di Udine e di Gorizia, nonché nelle aziende Moroso, Biopharma, beanTech, Solari, Ape Research/Uniud e Monte Carlo Yachts.

Nel corso dell'evento conclusivo in programma il 31 marzo, i portavoce degli otto gruppi di studenti protagonisti di 'Eu-Move' saranno intervistati sui prodotti presentati e sui beneficiari con i quali si sono rapportati.

"Infatti, la Regione ha voluto fossero direttamente i giovani a valutare i progetti finanziati e la loro attuazione - spiega l'assessore Zilli -, in un'ottica di cittadinanza attiva e per renderli consapevoli della necessità di imparare a sorvegliare sull'utilizzo sul territorio delle risorse pubbliche, in particolare rispetto a quelle derivanti dalle politiche per la coesione; tutto questo per favorire la formazione di cittadini attivi e consapevoli".

"I risultati del progetto sono stati più che incoraggianti - commenta l'assessore - perché è emersa la curiosità dei ragazzi su queste tematiche, ma nel contempo si sono evidenziate la disponibilità, la capacità e l'accoglienza dei beneficiari, i quali si sono messi a disposizione con grande spirito di partecipazione per un progetto impegnativo come questo: ciò, nonostante le difficoltà che tutti stiamo attraversando in questo periodo, rappresenta un segnale importante".

A conclusione dell'evento, i lavori degli studenti saranno sottoposti all'esame di una giuria composta dai rappresentati della Commissione europea e dell'Agenzia per la coesione territoriale. Ai vincitori andranno voucher per la cultura.