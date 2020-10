Euregio, Gect opportunità per superare gli ostacoli

"Per raggiungere risultati concreti e duraturi per i nostri cittadini e per le nostre comunità è fondamentale che le iniziative maturate nell'ambito dei Gect siano sempre più stabili. I Gruppi europei di cooperazione territoriale devono diventare, infatti, i soggetti ai quali le persone possano rivolgersi per superare tutti quegli ostacoli legislativi e burocratico-amministrativi che finiscono per frenare la crescita dei nostri territori". Lo ha affermato l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, intervenuta oggi in videoconferenza al workshop 'Il ruolo dei Gect nella collaborazione transfrontaliera' in rappresentanza del governatore Fedriga.

"La strada da fare è ancora lunga e la dimostrazione arriva dalle stesse decisioni prese anche recentemente dall'Unione europea - ha aggiunto Zilli -. Sul Recovery fund, per esempio, abbiamo dovuto registrare l'assenza del coinvolgimento effettivo delle Regioni e dei territori transfrontalieri. Queste scelte non rappresentano la nostra idea di Europa, nella quale territori con esperienze e culture molto simili devono dialogare costantemente tra loro".

"Sono ancora troppi gli ostacoli legislativi e burocratico-amministrativi da comprimere - ha aggiunto l'assessore alle Finanze -. Spesso in territori confinanti esistono adempimenti molto diversi, basti pensare alle pratiche necessarie per aprire una nuova attività economica. Il nostro obiettivo strategico deve essere quindi quello di realizzare interventi normativi omogenei per le sei regioni e province autonome che compongono le due Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino e Veneto-Friuli Venezia Giulia-Carinzia. In questo modo potremo sia rappresentare un esempio da seguire che avere un vantaggio competitivo a livello europeo".

"Il lavoro fatto finora deve essere rafforzato. I legami stretti e le buone pratiche individuate nell'ambito dei Gruppi europei di cooperazione territoriale devono essere capitalizzate in progetti anche legislativi - ha sottolineato Zilli in conclusione - in grado di costruire una nuova idea di Europa e di garantire maggior sviluppo ai nostri territori".