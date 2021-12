Si è svolto oggi, nella sede di &Co – Energie Condivise di Pasian di Prato, l’incontro L'Europa dei quartieri: misurare e certificare la sostenibilità in ambito urbano. L’evento, fa parte di otto tavoli di discussione svolti in contemporanea in diverse città italiane promossi da Marco Zullo, europarlamentare indipendente di Renew Europe, per il progetto europeo Conferenza sul futuro dell’Europa.

Nel corso della discussione, ci si è interrogati sulla necessità di dotarsi a livello comunitario di uno strumento guida da utilizzare per una valutazione della sostenibilità non solo a per ciò che riguarda i singoli edifici, ma a scala di quartiere/territoriale, condivisibile nel rispetto delle differenze locali.

&Co – Energie Condivise è una rete di professionisti e appassionati che condividono le proprie esperienze e conoscenze multidisciplinari per promuovere una cultura architettonica finalizzata al benessere dell’uomo e alla salvaguardia dell’ambiente attraverso consulenze, ricerca, didattica, organizzazione di eventi e progettazione. Gli interessi dell’associazione vanno dalla progettazione inclusiva, al trasporto sostenibile, fino agli interventi edili con materiali naturali, nel rispetto della geobiologia e dell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, fino alla realizzazione di eventi e lo studio di strumenti di valutazione ambientale.

“Per operare correttamente in edilizia – spiega l’architetto Piera Puntel di &Co – Energie Condivise – è necessario valutare da una parte ciò che è stato fatto sotto l'aspetto della sostenibilità e dall'altra di ampliare la scala di riferimento verso il quartiere, il territorio, per poter ragionare e pianificare l’innovazione a scala urbana. Ci sono alcuni protocolli a schede, detti Tool, utilizzabili dai decisori sia pubblici che privati per valutare gli aspetti di sostenibilità del costruito alle diverse scale. La gran parte di questi, però, è propria di ogni stato, raramente sono trasversali”.

Al centro del dibattito, dunque, la possibilità di poter creare un vero e proprio strumento di analisi della sostenibilità a livello europeo: “coniugato a scala urbana e territoriale e condiviso a livello transnazionale – continua Puntel - basato su indicatori stabiliti, comuni, ripetibili e confrontabili, per innestare il miglioramento all’interno delle città europee”.

Soddisfatto Marco Zullo, l’europarlamentare friulano che oggi è riuscito a portare il progetto dell’Unione Europea “Conferenze sul futuro dell’Europa” in ben otto cittadine italiane, due in Friuli Venezia Giulia - Udine e Gorizia -, creando dei veri e propri tavoli di discussione ai quali hanno partecipato persone di età, professione ed estrazione sociale differente.

“Assieme al mio gruppo di lavoro, sentiamo sempre più l’esigenza di coinvolgere i cittadini in quelli che sono i temi e le decisioni dell’Europa, ma per farlo bisogna ascoltarli e coinvolgerli in maniera attiva. Da qui, l’idea di portare in Italia questa importante iniziativa dell’Unione Europea, e creare diversi incontri mirati su tematiche specifiche nate dai territori che hanno deciso di aderire”.

“Questo progetto – continua Zullo - ci permette di realizzare una linea di comunicazione semplice e diretta, ed è in grado di far parlare il territorio con il territorio e con chi ha la possibilità di intervenire, supportare e coordinare le istanze, europee e non solo”.