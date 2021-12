Evento finale per il progetto AdSWiM

Arriva all'evento finale il Progetto AdSWiM, finanziato dall'Ue Interreg Italia Croazia, che contrasta l'inquinamento delle acque marine migliorando la qualità del mare e delle acque costiere con tecnologie innovative nel monitoraggio, trattamento e gestione della qualità delle acque reflue urbane. Il progetto è iniziato nel 2019 e si concluderà il 31 dicembre 2021.

In 36 mesi, sei istituti di ricerca, due comuni, tre società di raccolta, trattamento e fornitura di acque reflue e un istituto di regolamentazione, assistenza sanitaria e di educazione della cittadinanza sulla salute, hanno studiato e ideato nuovi trattamenti, nuovi dispositivi analitici e nuovi parametri chimici e microbiologici delle acque reflue urbane. Hanno esaminato il livello di nutrienti, inquinanti e batteri fecali vicino ai scarichi marini e agli impianti di depurazione, campionando, testando, analizzando e confrontando i dati.

Hanno eseguito più di 100 eventi (in presenza e online) per informare, educare e diffondere dati e trasferire conoscenze. Hanno realizzato sette tipologie di materiali di comunicazione (dépliant, flyer, brochure, poster, rollup, brevi video formativi e video infografiche) e 11 diversi articoli promozionali, al fine di promuovere la consapevolezza e incoraggiare comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente, in particolare dell'acqua e dell'habitat marino ed ecosistemi.

Al fine di aumentare l'efficienza dei risultati della ricerca AdSWiM, hanno preparato nuove linee guida dell’Adriatico e un modello di misurazione comune per una gestione più efficiente del trattamento delle acque reflue.

L'evento finale si terrà onlie su meet domani, il 14 dicembre, dalle 10 alle 15.30. La conferenza sarà aperta dalle autorità locali e regionali: Marin Miletić, Project Manager, Programma Italia - Croazia, Regione Veneto, Giulia Manzan, Assessore Udine, Comune di Udine, Salvatore Benigno, Presidente CAFC SpA, e Sabina Susmel, Coordinatrice del progetto, Università di Udine.

In mattinata, durante le due sessioni tecniche, verranno presentati i risultati della ricerca, mentre nel pomeriggio saranno presentati i risultati del pacchetto di lavoro dedicato alle linee guida e ai modelli amministrativi in merito alla depurazione delle acque e i risultati legati alle attività di comunicazione e i video realizzati.

L'evento sarà in lingua inglese, è aperto e gratuito per tutti i soggetti interessati e per il pubblico in generale, previa registrazione online a questo link

Per informazioni: adswimcommunication@gmail.com