Extinction Rebellion si presenta a Trieste

La crisi ambientale minaccia il futuro dell’umanità e di moltissime altre specie viventi. Una serie di eventi concatenati e senza precedenti nella storia dell’umanità e del pianeta mette in pericolo la vita sulla Terra per come la conosciamo.

Nonostante siamo ormai sull'orlo del disastro ecologico, i governi locali e nazionali si stanno dimostrando inermi. Per tutelare la vita su questo pianeta diventa necessario l'intervento diretto di tutte e tutti. Extinction Rebellion è un movimento ormai internazionale ed è basato sulla pratica della nonviolenza e dei metodi della disobbedienza civile con l'obiettivo di indurre i Governi ad agire ora. Il movimento si presenterà a Trieste giovedì 30 gennaio, alle ore 17.30 al bar Knulp (via Madonna del Mare 7/a).