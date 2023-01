Extinction Rebellion si presenta a Trieste

Il movimento ecologista Extinction Rebellion si presenterà a Trieste lunedì 9 gennaio alle 18 al bar libreria Knulp (via Madonna del Mare 7/a). “Siamo un gruppo internazionale, nato 'dal basso', non violento, basato sui risultati scientifici e fondato per rispondere alla devastazione ecologica causata dalle attività umane”, spiegano gli attivisti. “Il movimento chiama alla disobbedienza civile non violenta per chiedere ai Governi d'invertire la rotta che ci sta portando verso il disastro climatico e ecologico”.

“Abbiamo un piano. Dobbiamo entrare in azione. La nostra strategia si basa su quello che le scienze sociali ci indicano: la disobbedienza civile non violenta è storicamente la strada migliore per poter ottenere il cambiamento che vogliamo. Ci troviamo lunedì pomeriggio al Knulp di Trieste, raggiungici e porta con te chiunque possa essere interessato”, concludono da XR.