Extra-sconto carburante, un fondo per il Fvg

20 milioni di euro all’anno a partire dal 2021 come compartecipazione a quanto la Regione versa ai cittadini per lo sconto sui carburanti. Il centrodestra del Friuli Venezia Giulia si compatta alla Camera dei Deputati grazie a un emendamento di Vannia Gava sottoscritto da Daniele Moschioni, Aurelia Bubisutti e Massimiliano Panizzut della Lega, Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia e Sandra Savino, Roberto Novelli e Guido Pettarin di Forza Italia.

La proposta punta a inserire nella Finanziaria nazionale un punto fisso per gli anni a venire: di fatto si vuole creare il “Fondo per acquisto carburanti”, cioè una voce di bilancio che di volta in volta ristori in parte la Regione per gli sconti applicati ai propri residenti su benzina e gasolio. Le risorse, individuate in 20 milioni di euro per il 2021, verrebbero reperite grazie al “Fondo per le esigenze indifferibili manifestatesi durante il mandato”, istituito con la Legge di stabilità del 2015.

“Non è che lo Stato ci debba regalare nulli, si tratterebbe solo di un rimborso parziale all’enorme sforzo che la Giunta Fedriga sta facendo in piena pandemia, tra l’altro con ottimi risultati sul fronte dei consumi e della riduzione del pendolarismo del pieno in Austria e Slovenia", ha commentato la pattuglia di parlamentari guidati dalla leghista Gava.

"Ad agosto, per evitare ulteriori riduzioni del potere di acquisto dei cittadini, il Governatore ha aumentato lo sconto applicati alla pompa. In poco tempo i litri venduti sul territorio regionale e contemporaneamente le entrate statali sono saliti notevolmente. Nel solo 2019 la Regione ha sborsato 40 milioni di euro in questo progetto ma anche riversato all’erario nazionale quasi 400 milioni di euro solo a titolo di accise. Margini per una compensazione quindi ce ne sono eccome”. Anche perché, come ha ricordato lo stesso Massimiliano Fedriga al Governo, "se continua così in futuro sarà ben difficile mantenere gli extrasconti. Le entrate fiscali in calo e la pesantissima crisi economica in atto aprono infatti forti interrogativi sul punto".