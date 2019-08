È un botta e risposta tra sindaco e consiglieri a colpi di lettere aperte. È la volta del consigliere comunale Fabio Del Bello, già assessore comunale all'istruzione di Monfalcone per dieci anni.





Egregio Signor Sindaco,

in merito alla Sua proposta di inviare un osservatore-garante nella scuole secondarie per individuare insegnanti di orientamento politico di sinistra, mi è obbligo portarLe alla memoria le lettere di Plinio il Giovane a Traiano, durante il suo governatorato della Bitinia, in cui informava l'imperatore che perseguiva i cristiani sulla scorta di denunce anonime. L’Optimus Princeps, in risposta, deplorava fermamente le condanne basate sulla delazione anonima. Credo sia a tutti altrettanto inaccettabile, come duemila anni fa, la Sua proposta di osservare per poi segnalare all’Autorità scolastica insegnanti di orientamento politico diverso dal Suo. Corre l'obbligo di evidenziare che, perseguendo l'orientamento politico di un insegnante, si violerebbe un fondamentale articolo, il 33, della nostra Costituzione. Inoltre non si riesce a comprendere lo sbocco di tale azione: sanzioni disciplinari? l'indice dei libri proibiti? Un commissario politico (del popolo?) in aula? La censura sui testi scolastici? E, perché no, sul Vangelo, se lo slogan “restare umani” è di sinistra? L’Autonomia scolastica (organizzativa, didattica ed altro) già garantisce il controllo (tramite gli Organi collegiali e ovviamente il Dirigente scolastico, unico vero garante della positività del clima della classe e dell’intera comunità scolastica) riguardo il corretto e buon andamento della Scuola. Il Sindaco non ha alcuna competenza in materia se non quella di fornire edifici adeguati e ovviamente proposte di carattere culturale/scientifico finalizzate all’arricchimento didattico. Il suo Garante come da Lei concepito, novello siracusano Orecchio di Dionisio, rappresenterebbe una autentica ingerenza nell’autonomia scolastica: entrare nel “secretum”, nella riservatezza delle segnalazioni degli adolescenti e delle famiglie non è compito suo ma del Dirigente scolastico (Dpr 275, Regolamento sull’autonomia scolastica). La prego, pertanto, di recedere al più presto dai suoi propositi per non scadere nella pochezza culturale e giuridica. Anche se è evidente che questa uscita estemporanea è funzionale ad una più vasta operazione mediatica volta ad un Suo preciso posizionamento in ambito leghista alle prossime scadenze elettorali, purtroppo tutto ciò porta un ritorno negativo nel Paese dell'immagine di Monfalcone, non rispondente al livello civile e culturale della sua popolazione e della sua classe dirigente.







IL CONSIGLIERE COMUNALE DEL PARTITO DEMOCRATICO

(già Assessore comunale all’Istruzione)

prof. Fabio DelBello