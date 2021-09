Fabio Rampelli a Grado per sostenere i candidati di Fratelli d'Italia

Ieri, l'onorevole Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, ha visitato Grado, per sottolineare una volta di più l’attenzione dei vertici nazionali di Fratelli d’Italia hanno per la città e per l’imminente tornata elettorale che interesserà l’Isola d’oro il 3 e 4 ottobre.

E’ stata l’occasione per conoscere di persona i candidati della lista che, sotto le insegne di FdI, sostengono la candidatura a sindaco di Claudio Kovatsch (presente ieri all'incontro) alle prossime elezioni. Assieme a loro Rampelli ha incontrato diversi operatori delle categorie economiche gradesi, residenti e turisti, nel corso di una camminata che l’ha portato dal centro storico al mare: l’esponente di Fdi si è soffermato a lungo davanti al Museo del Mare, lungo la diga, mai aperto e sul quale si è impegnato concretamente per il suo definitivo decollo, per valorizzare finalmente l’importante patrimonio archeologico che Grado può vantare e oggi dimenticato nei cassetti di qualche scrivania.

Tra le idee emerse nel corso dell’incontro, anche quella di valutare la realizzazione di una vera e propria Terrazza a mare, costruita secondo i canoni architettonici rispettosi dell’ambiente circostante, che permetta di avere un ulteriore punto di attrazione per il litorale. "Grado deve essere rivitalizzata dal turismo anche in inverno", è tra i capisaldi programmatici del partito di Giorgia Meloni e questo potrà avvenire “soprattutto con l'apertura del polo termale, che dovrà avere una vocazione non solo curativa, ma pure ludica e votata all’estetica”.

Tra i punti focali dell’azione di governo ci sarà lo stop alle lottizzazioni, che in questi anni hanno snaturato la fisionomia stessa di Grado, è una maggior attenzione al centro storico, tra i più belli del Nordest, che andrà valorizzato e rivitalizzato. Presenti all’incontro anche l'onorevole Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Francesca Tubetti, coordinatrice provinciale di FdI, l'assessore comunale di Gorizia, Chiara Gatta, e l’assessore comunale di Udine, Silvana Olivotto.