Fabrizio Curcio al taglio del nastro di 'Terremoti d'Italia'

"Quello proprio della Protezione civile è diventato oggi uno stile di vita: non solo attività in emergenza ma lavoro continuo sul fronte della prevenzione. Se non ci fossimo preparati con costanza negli anni, investendo in formazione, risorse umane, tecnologia e attrezzature, con costante aggiornamento, seguendo la grande lezione di Giuseppe Zamberletti, non avremmo potuto far fronte in maniera puntuale e appropriata a tutte le situazioni di criticità che si sono presentate una di seguito all'altra".

Lo hanno sottolineato il governatore della Regione Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, che questo pomeriggio sono intervenuti a Trieste all'inaugurazione della mostra "Terremoti d'Italia", ideata dal Dipartimento di Protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri e organizzata dell'Università di Trieste. All'evento ha preso parte anche il capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio.

"In questi anni abbiamo dovuto fronteggiare la calamità naturale di Vaia, la pandemia e poi far fronte a vasti incendi che hanno devastato in particolare il Carso e la Val Resia. Abbiamo gestito l'accoglienza dei profughi in fuga dall'Ucraina con un sistema che si è dimostrato efficiente e valido" hanno fatto notare Fedriga e Riccardi.

"È un sistema, quello della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, che è in grado di dare delle garanzie e di rassicurare le persone - hanno concluso il governatore e il vicegovernatore -. Lo sta dimostrando ancora una volta proprio in questi giorni con il suo impegno concreto nelle Marche, una regione colpita dall'alluvione dove sono operativi una sessantina tra volontari e funzionari della Pcr".

La mostra sarà visitabile fino all'8 ottobre prossimo al Trieste Convention Center in Porto Vecchio (Hall 27). Interattiva, permettere di conoscere da vicino uno dei rischi naturali che più interessano il Friuli Venezia Giulia e tutta l'Italia: quello sismico. Vuole sensibilizzare i cittadini, in particolare i più giovani, perché svolgano un ruolo attivo nel campo della prevenzione.