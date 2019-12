Famiglia, Fedriga vada oltre la propaganda

"Il disegno di legge regionale sulla famiglia sembra abbia una gestazione più lunga di due gravidanze, dato che lo sentiamo annunciare da due anni. Vedremo se ci saranno novità sostanziali o si procederà sulla linea del 'pagare' i figli ai genitori". Così la consigliera regionale del Pd Chiara Da Giau, a seguito delle dichiarazioni del presidente Massimiliano Fedriga esternate durante la conferenza stampa di fine anno.

"Nel provvedimento annunciato per l'ennesima volta da Fedriga, vorremmo vedere investimenti veri e propri che mettano in piedi servizi e quindi occupazione, e non solo consentano sgravi a quella parte di famiglie che possono accedere ai nidi. Le famiglie hanno bisogno di posti di lavoro: solo così si dà la dignità che permette di guardare al futuro con speranza. Quindi ci aspettiamo un forte impegno, in questo senso, già dal disegno di legge SviluppoImpresa".

"Infine - ricorda la Da Giau - tante delle misure di cui ha parlato Fedriga sono quelle avviate dal centrosinistra e che il centrodestra ha potuto consolidarle proprio perché qualcuno, prima di loro, aveva garantito la tenuta e la ripresa del sistema economico e quindi il gettito della Regione".