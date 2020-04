Fare chiarezza su ospedali e case riposo di Trieste

"Alla luce delle gravissime evoluzioni della situazione negli ospedali e in alcune case di riposo di Trieste, è necessaria finalmente una precisa assunzione di responsabilità da parte dell'assessore regionale alla Salute e della direzione dell'Azienda santaria". Lo dichiara in una nota Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG e che sull'argomento presenterà una interrogazione alla Giunta Fedriga.

"L'abbiamo più volte ribadito in queste settimane - aggiunge Honsell -, ma oggi è arrivata anche una drammatica segnalazione delle organizzazioni sindacali mediche dove si parla di una grave situazione, definita come una babele di interpretazioni, pareri e solitarismi, e di una evidente disomogeneità nelle politiche di sorveglianza sanitaria. Il tutto senza che siano emanate, da parte della Regione, chiare e uniformi indicazioni operative".

"Giornalmente emergono contagi proprio nelle strutture che avrebbero dovuto essere considerate protette: ospedali e case di riposo. Mi chiedo perché non venga svolta adeguata sorveglianza nelle case di riposo, e perché non siano state date chiare indicazioni agli operatori già da mesi. L'emergenza epidemiologica - ribadisce l'esponente di Centrosinistra - richiede chiarezza di procedure, altrimenti diventa poi impossibile imparare dagli errori commessi".

"Va poi assicurata un'attenzione speciale alla sanità territoriale e alla sanità no Covid. Non possiamo più pensare che siamo in un'emergenza passeggera, da gestire solamente con lo slancio generoso della prima ora. Si deve dare ascolto agli operatori - chiosa Honsell - e poi decidere in modo sistematico, altrimenti questa crisi potrebbe diventare drammaticamente cronica".