Fase due, il Pd 'bacchetta' Confcommercio Fvg

"Piaggeria o critica da tifoseria non possono essere i caratteri distintivi e costruttivi di chi è 'parte sociale', e non appaiono il modo migliore di tutelare gli interessi dei propri associati, per i quali è necessario il concorso più ampio". Lo afferma il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva, commentando le osservazioni del presidente di Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo sulle misure nazionali e regionali a sostegno del comparto.

"Il Pd è consapevole che il lockdown ha comportato riflessi economici negativi epocali - spiega Liva - e che le categorie rappresentate soffrono duramente le conseguenze della pandemia. Il partito si sente al loro fianco in tutti i Comuni della regione facendosi carico di ascolto, proposte iniziative, come si fa carico anche di chi non ha la forza per entrare nelle pagine dei giornali, a cominciare dai lavoratori per i quali è stato deciso il blocco dei licenziamenti".

"Per chi rappresenta i commercianti del Fvg - evidenzia Liva - gli stanziamenti, le garanzie, la cig in deroga, il blocco dei mutui, i fondi liquidi alle famiglie e ai Comuni, tutto quanto è arrivato dal Governo per affrontare le emergenze, è solo burocrazia, lentezza, insufficienza. Al contrario, gli 'stanziamenti' appena deliberati da Fedriga - ormai a giugno dopo quasi tre mesi di emergenza in cui nessuno ha visto un centesimo - diventano nella narrazione del presidente di Confcommercio FVG, 'aiuti concreti alle aziende che partiranno a brevissimo di una Regione che è stata pronta e veloce'. Non sembra si auspichi l'interlocuzione con un partito di Governo: peccato, ma lavoreremo comunque a favore".

Per l'esponente dem "è interessante l'appunto del presidente Da Pozzo al Governo sugli 'indebitamenti bancari' che 'non possiamo chiamare interventi'. Analogo giudizio applicherà agli interventi creditizi di Frie, Friulia, MedioCredito, Confidi, dei quali la Giunta Fedriga elenca i meriti? O forse è il contrappasso della piaggeria, che alla fine - conclude - non è utile nemmeno al Sovrano-Governatore".