Fase due, per i piccoli Comuni regole di distanziamento sociale sui dati demografici

“Ha senso uniformare le condizioni di ripartenza della Fase 2 tra un comune di 1000 abitanti in zona montana con una città capoluogo di regione, nella quale la stessa consistenza abitativa può essere ritrovata in un condominio?”, questo l’interrogativo che si pone Franco Lenarduzzi, sindaco di Ruda e coordinatore ANCI piccoli comuni.





Il riferimento è alle norme che il Governo e la Regione saranno tenuti ad adottare per quanto riguarda i luoghi pubblici, non tutti uguali sia per affluenza che per attrezzature. Stessa cosa per le attività produttive, dove, sostiene Lenarduzzi nella sua proposta, i codici ATECO non possono essere presi ad uniche condizioni parametriche.

Che aggiunge: “Mai come in questo momento le diversità di conformazione, territoriale e demografica, tra piccoli e grandi comuni hanno messo in luce condizioni diverse nella gestione delle problematiche di distanziamento sociale conseguenti al Coronavirus. Fino ad ora correttamente, dal momento che percorsi diversi avrebbero generato l’aumento della confusione, la prima fase di attivazione delle misure non hanno distinto le località rispetto ai temi demografici o di consistenza.

Ora tuttavia, in vista dell’applicazione della seconda fase, una necessaria riflessione sull'evidente differenza tra realtà completamente diverse, sociali ed economiche, risulta necessaria. Per i piccoli comuni potrebbero rappresentare un’occasione per riattivare le condizioni di normalizzazione della vita per le comunità”.

Che conclude: “Si punti su come mantenere e stabilire le condizioni di sicurezza più che sulla parametrazione dei luoghi e delle distanze. Non si definisca solo la tipologia di luogo o parametri come le distanze da mantenere ma si diversifichino in base ai presupposti di salvaguardia delle condizioni di sicurezza e dei sistemi di prevenzione sanitaria. Definizioni in via assoluta mettono sullo stesso piano le realtà grandi con quelle piccole, siano essi comuni, realtà aziendali o servizi scolastici”.