Fase due, riapertura fondamentale per il Fvg

"Questa riapertura è fondamentale per l'Italia e il Friuli Venezia Giulia. Per fermare il Coronavirus è servito un enorme sforzo della sanità pubblica e la responsabilità di lavoratori e cittadini. Il nostro obiettivo ora è evitare la durezza del contraccolpo economico e sociale, e mantenere i livelli di sicurezza sanitaria. Dunque al più presto anche misure regionali di aiuti per le categorie più colpite e investimenti per rilanciare le imprese". Lo afferma il segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli, nel giorno in cui in tutto il Paese inizia la cosiddetta Fase due.

"Vogliamo proseguire sulla strada - spiega l'esponente dem - di una collaborazione costruttiva tra Stato e Regione e fra forze politiche contribuendo a tutte le misure che possano portare il Fvg sempre più vicino alla normalità. Dobbiamo riaprire - aggiunge - con grande responsabilità collettiva per non far riesplodere l'epidemia. Dal monitoraggio della cabina di regia tra Regioni, ministero della Salute e Iss, ci attendiamo i dati positivi che permettano al Friuli Venezia Giulia un'apertura differenziata".