Fase due, ripartire dai lavori pubblici

Sulla complessa riapertura delle attività della Fase due Azione, il movimento di Carlo Calenda, ha inteso porre l’accento su uno dei settori più importanti per la rinascita economica, il settore dell’edilizia e delle costruzioni, che ha una delle filiere produttive più estese nel nostro Paese. Sul tema è intervenuta Isabella De Monte, la quale sottolinea che “In un momento drammatico come quello che stiamo vivendo tutti sono chiamati indistintamente a dare il proprio contributo di idee e di proposta politica. Abbiamo inteso proporre un documento aperto, politico e tecnico alla Regione, alle categorie economiche, ai cittadini, per rilanciare, semplificare e rinnovare un comparto essenziale come quello dei lavori pubblici, che genera immediatamente lavoro e reddito”.

Quello descritto da De Monte è un documento di semplificazione e rilancio fortemente pragmatico, che richiede un salto di qualità nell’uso della “Specialità del Friuli Venezia Giulia” e con un forte impegno europeo nell’attingere immediatamente alle risorse Ue.

“Bisogna attivare la norma - ha continuato De Monte - che consente il cofinanziamento UE al 95% dei fondi di “Sviluppo Regionale” impiegati per operazioni di ricostruzione legate a calamità naturali. Oggi più che mai l’Europa ci consente di risollevarci con la stessa energia morale della ricostruzione del Friuli”.

“La posizione di Azione è chiara - continua Roberto Maida del gruppo di lavoro LL.PP - Industria di Azione Fvg - abbiamo inteso indicare i punti e i nodi da superare nella corrente legislazione degli appalti senza abbassare la guardia sui contenuti indisponibili di qualità, sicurezza e ambiente. Tutti gli investimenti devono essere considerati attraverso la visione-obiettivo dell’Economia Circolare, e ci pongono in linea con il motore più potente per risalire la china e uscire dalla palude della crisi economica”.

Maida ha aggiunto: “Il documento composto da dieci punti qualificanti, sia politicamente, sia tecnicamente, propone all’attenzione delle categorie economiche e ai professionisti di settore una lettura attenta per affrontare l’emergenza. Nel momento più critico del settore costruzioni la proposta di sostenere le imprese di costruzioni e il manifatturiero di riferimento appare un’urgenza che deve trovare tutti convergenti con competenza e capacità di gestione".

Conclude De Monte: “Azione chiede con urgenza una regia Regionale che affronti subito i problemi dell’emergenza nei settori portanti dell’economia".