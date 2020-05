Fase due, ulteriori chiarimenti dal Viminale

Accanto alle domande e risposte diffuse ieri dal Governo sulla fase due, per fare chiarezza su cosa sarà consentito da lunedì 4 maggio arriva anche una circolare ai Prefetti del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese. Il documento offrirà alle forze dell'ordine il quadro in base al quale interpretare il nuovo Dpcm.

Il punto nodale? Resta quello dei congiunti. Se le Faq governative facevano riferimento solo a coniugi, partner conviventi, partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge), il Viminale apre la definizione alle relazioni connotate da "duratura e significativa comunanza di vita e di affetti".

Resta, invece, vietato lo spostamento tra Regioni, salvo che per comprovate ragioni di lavoro, urgenza o salute. E', però, consentito il rientro al domicilio, anche in un'altra Regione, ma poi non ci si potrà spostare se non per valide motivazioni.

Si fa chiarezza anche sull'attività sportiva, con importanti aperture sia per le discipline individuali sia per quelle di squadra, che si potranno allenare, ma non in gruppo. Un ampio capitolo è dedicato alle attività lavorative che potranno riaprire e ai controlli per il rispetto delle disposizioni di sicurezza.

Per quanto attiene alle mascherine - che, lo ricordiamo, in Fvg sono attualmente obbligatorie per ogni spostamento fuori casa - sono obbligatorie in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, sui mezzi di trasporto e dove non è possibile mantenere una distanza di sicurezza. L'obbligo di proteggere naso e bocca decade per i bambini sotto ai sei anni e per le persone che presentano forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

L'invito del Ministro Lamorgese ai Prefetti e alle forze dell'ordine è quelo di trovare un punto di equilibrio tra l'obiettivo di salvaguardare la salute pubblica e quello di contenere l'impatto delle misure sulla vita quotidiana dei cittadini. Fondamentale sarà il rispetto del distanziamento interpersonale e l'uso delle protezioni individuali. La valutazione dei singoli casi, conclude il Ministro Lamorgese, dovrà essere affidata a un prudente ed equilibrato apprezzamento per un'applicazione coerente delle disposizioni.