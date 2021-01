Fatturato in profondo rosso, imprese locali contro i giganti web

"Fatturato in profondo rosso per le piccole imprese in seguito alle misure restrittive varate per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Per i giganti del web, invece, è boom, mentre buona parte dei loro guadagni sfugge alle mani del fisco, poiché beneficiano di giurisdizioni particolarmente favorevoli. Anche in Italia".



Lo segnalano in una nota i consiglieri regionali Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli (Patto per l'Autonomia), ricordando di aver depositato una mozione "per sollecitare la Giunta regionale a fare la sua parte nel provare a riequilibrare i rapporti tra i colossi della rete e le attività commerciali locali, sostenendo nelle sedi opportune l'opportunità di tassare i giganti del web con ricadute positive sull'economia dei territori. Un tema che, pochi mesi fa, è stato oggetto di una proposta di legge della Regione Piemonte".



"Le necessarie misure di distanziamento sociale - osservano ancora Moretuzzo e Bidoli - non sono state accompagnate da sufficienti politiche per la tutela economica delle piccole imprese, molte delle quali stanno vivendo una situazione di particolare emergenza. Al contempo, le disuguaglianze sociali ed economiche si sono drammaticamente inasprite con una crescita particolarmente rilevante dei ricavi delle grandi multinazionali del digitale, facendo registrare picchi vertiginosi durante i lockdown".



"Alla luce di questa situazione, chiediamo alla Giunta Fvg di supportare, nell'interlocuzione con il Governo statale e le Istituzioni europee, tutte le proposte - auspicano gli esponenti del Patto - volte a tassare in modo equo i servizi digitali, comprese quelle approvate recentemente e finalizzate a irrobustire l'attuale legge statale sulla Digital Tax"."È una questione di giustizia economica e di rispetto della concorrenza. L'Esecutivo regionale - concludono Moretuzzo e Bidoli - si impegni, inoltre, affinché parte delle risorse ottenute dalla tassazione sui ricavi da servizi digitali maturati sul territorio del Friuli Venezia Giulia sia destinata al bilancio regionale, al fine di garantire alle piccole attività di vicinato un sostegno economico rilevante per affrontare l'attuale crisi economica e sociale".