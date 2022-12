Fausto Tomasello nuovo segretario del Pd di Pordenone

“Buon lavoro a Fausto Tomasello che è stato eletto all’unanimità nuovo segretario del Pd provinciale di Pordenone. Alla nostra affollata assemblea hanno partecipato iscritti, simpatizzanti e cittadini interessati, oltre agli amici di Articolo Uno. La scelta di aprire le porte dell’assemblea, in un passaggio così politicamente rilevante, riflette l’intento del partito al lavoro anche per la fase congressuale costituente. Ci attendono mesi di impegno intenso tra scadenze elettorali comunali e regionali, saremo con Tomasello per rigenerare le forze e lottare con orgoglio per i nostri ideali. In questo solco si pongono gli avvicendamenti dei circoli di Roveredo in Piano, Fontanafredda e Cordenons che saranno guidati nei prossimi mesi da tre nuovi segretari”. Così la presidente dell’assemblea provinciale del Pd di Pordenone Gloria Favret ha annunciato l’elezione, oggi al centro Glorialanza, del nuovo segretario provinciale del partito Fausto Tomasello, 55 anni, avvocato, consigliere comunale nel capoluogo della Destra Tagliamento, già candidato alla Camera nelle ultime politiche.

Nel suo intervento Tomasello, ringraziati il segretario uscente Giorgio Zanin e la segreteria per il lavoro svolto, ha illustrato le linee programmatiche del partito tra cui ha indicato “la difesa della sanità pubblica regionale, il lavoro, i diritti sociali e civili come priorità e punti cardine del nostro impegno, anche nei prossimi appuntamenti elettorali del territorio, regionali e comunali”.

“Approcciare il percorso congressuale nazionale in modo aperto e inclusivo – ha spiegato il neo-segretario - aiuterà anche ad affrontare le scadenze elettorali, rappresentando meglio i bisogni della società civile. È necessario valorizzare il patrimonio di iscritti e militanti per radicare ancor più un partito di popolo e per questo stimoleremo il protagonismo dei Circoli, in primis quelli delle realtà chiamate al voto”. A proposito delle elezioni regionali, Tomasello ha evidenziato che “la lista dei candidati, oltre a comprendere i consiglieri regionali uscenti, dovrà tenere conto delle migliori energie disponibili perché solo così un partito di popolo può rinnovarsi e allargare il consenso”.

Per il segretario regionale Renzo Liva l’elezione di Tomasello “è un ottimo segnale di unità e determinazione politica: il partito ha scelto una persona di grande competenza amministrativa con esperienza e passione democratica, testimoniata anche recentemente alle politiche in cui si è impegnato a fondo su tutti i territori del Pordenonese”.