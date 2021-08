Fedez attacca Tuiach, Dreosto risponde

Fedez attacca sui social Fabio Tuiach, tirando in ballo il leader della Lega, Matteo Salvini, ma ci pensa l'europarlamentare e coordinatore della Lega Fvg Marco Dreosto a rispondergli... per le rime.



“Spiace vedere un cantante di nuovo parlare di politica senza essere adeguatamente informato - attacca Dreosto -. Fedez parla di Fabio Tuiach come consigliere del Comune di Trieste della Lega ma non sa che è stato espulso già nel 2017 per le sue dichiarazioni non conformi ai valori del movimento. Prima di fare dei video promuovendo disinformazioni e fake news sulla Lega, Fedez dovrebbe informarsi meglio. Il ruolo di una persona considerata influencer dovrebbe anche essere quella di conoscere i fatti prima di lanciare degli attacchi a vuoto alla Lega e a Matteo Salvini. Continui a cantare e, se proprio vuole entrare nel dibattito politico, studi, si informi e si confronti - affonda Dreosto -. Non rimanga fermo a quattro anni fa”.



All'influncer e cantante il diritto di replica.