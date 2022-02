Fedriga a Expo Dubai, con un occhio all’Ucraina

"Expo 2020 Dubai è una grande opportunità per la Regione Friuli Venezia Giulia e per l'intero Paese. L'occasione per presentare e promuovere davanti a un pubblico internazionale le nostre bellezze, le nostre unicità e le nostre prospettive di investimento e sviluppo" scrive Massimiliano Fedriga sui suoi profili social.

Il governatore Fvg, dal Padiglione Italia a Expo, segue con attenzione anche la situazione dell'Ucraina, “che si è aggravata in modo drammatico. Penso che le criticità si potevano e si possono risolvere con il dialogo. Mi sembra, però, chiaramente che la Russia non abbia scelto il dialogo".

"Ho paura che questa mancanza di dialogo comporterà e deve comportare una reazione da parte dell'Occidente”, ha aggiunto Fedriga. "Mi dispiace molto perché penso che la Russia possa e dovrà essere un partner importante europeo, ma in queste condizioni diventa impossibile andare avanti".

“E’ altrettanto chiaro – ha concluso Fedriga - che in un modo o nell'altro dobbiamo difendere le democrazie occidentali, e dobbiamo difenderci reciprocamente rispetto ad azioni aggressive che i Paesi compiono, perché altrimenti rischia di diventare una escalation senza fine".