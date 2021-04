Fedriga ancora negativo, a mezzanotte termina l'isolamento

Ospite questa sera a 'Che tempo che fa' su Rai 3, il governatore Massimiliano Fedriga ha comunicato la fine del suo isolamento, disposto, per precauzione, dopo la positività del suo portavoce. Risultato negativo anche all'ultimo test, da mezzanotte il Presidente del Fvg - che ha trascorso la settimana di quarantena negli uffici della Regione per continuare a lavorare - sarà 'libero', proprio allo scattare della zona gialla e delle prime aperture, che sono state al centro dell'intervista.

"Le riaperture - ha detto Fedriga - servono anche a limitare la diffusione del virus. Il lockdown di marzo 2020 non funziona più. Dopo un anno, i divieti vengono elusi. Sapendo che la popolazione è stanca sono meglio le regole. L'alternativa alla cena al ristorante sono le cene a casa di amici, dove le misure di precauzione non sono chiaramente rispettate. Abbiamo notato come, in alcune zone rosse, la curva del contagio sia scesa meno di quanto ci si aspettava. Per questo tutti i presidenti di Regione - quindi, non è posizione ideologica - hanno cercato di fotografare la situazione, sposando la linea delle aperture. Non è un liberi tutti, ma servono messaggi di equità: è strano, ad esempio, che gli spettacoli possano aprire da domani con il pubblico e gli eventi sportivi no. Se non c'è equità, la gente non aderisce alle misure. Questa battaglia la si vince con le nostre comunità, non se c'è un'autorità che impone".

In conclusione, il tema delle scuole che, assieme a quello del coprifuoco alle 22, è stato al centro del dibattito e della polemica politica dopo la pubblicazione del decreto. "Il problema, come più volte ricordato, è la capienza massima dei mezzi al 50%. Noi abbiamo ricevuto i fondi per il trasporto locale ad agosto: come si potevano acquistare 15mila mezzi in Italia in così poco tempo? E' fisicamente impossibile portare in classe il cento per cento dei ragazzi delle superiori. Ricordo, comunque, che sulla scuola abbiamo, giustamente, investito molto, garantendo i primi cicli tutti in presenza e una buona percentuale degli studenti delle superiori, mentre ci sono tante attività, come le palestre, che sono chiuse da ottobre...", ha concluso Fedriga.