Fedriga apre al rigassificatore nel golfo di Trieste

"Non vogliamo il rigassificatore a tutti i costi, ma abbiamo dato la disponibilità ad ospitare un impianto off-shore al largo delle nostre coste. La politica energetica è nazionale, dunque se il Governo individuerà interventi più rapidi da un'altra parte, il risultato non cambia. E' importante che l'energia arrivi per il nostro sistema produttivo, quindi per garantire il lavoro nel nostro Paese". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rispondendo ai giornalisti a margine di un incontro alla Camera di Commercio di Trieste.

"Ho parlato di nave-gassiera e abbiamo dato disponibilità proprio per dimostrare che i territori non dicono ‘abbiamo bisogno di energia, ma sempre nei giardini degli altri’. Disponibili oltretutto se si parla di 24 chilometri dalla costa, quindi con impatto zero anche dal punto di vista paesaggistico", ha concluso.

"Chiediamo a Governo e Parlamento di 'istituzionalizzare' il rapporto con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rafforzandone il ruolo di interlocutore istituzionale”, aveva ribadito Fedriga in collegamento con il Meeting nazionale della Commissione Sviluppo Economico, tornata a riunirsi in presenza a Senigallia, alla presenza del ministro Giancarlo Giorgetti.

“Un incontro - ha spiegato Fedriga - che anticipa gli Stati generali delle Regioni che diventeranno un appuntamento annuale". La Conferenza ha inoltre deciso di rafforzare il rapporto con i cittadini, tramite monitoraggi sulle loro aspettative. Intanto "le Regioni sono oggi un punto di riferimento importante per imprese dei territori e sono state un interlocutore importante del Governo per la gestione della pandemia. Non a caso le linee guida per le riaperture sono state elaborate con la Conferenza delle Regioni".

Altro terreno di confronto è il Pnrr: "Anche se in questo caso il governo Conte 2 aveva stilato un progetto senza il coinvolgimento delle Regioni. Oggi stiamo cercando di recuperare, ma è evidente che se non c'è una forte alleanza istituzionale, risulta difficile raggiungere gli obiettivi previsti per il 2026".