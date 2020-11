Fedriga assente a Redipuglia per seguire l'emergenza Covid

Grande dispiacere e forte senso di rispetto istituzionale ma al contempo la necessità di seguire da vicino le vicende legate all'emergenza epidemiologica in un momento cruciale della vita della Regione. Sono questi i sentimenti del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga espressi per la sua impossibilità a partecipare questa mattina alla cerimonia in programma a Redipuglia, alla presenza del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in occasione della ricorrenza del 4 novembre.

"Impegni concomitanti legati all'emergenza epidemiologica in corso - spiega Fedriga - mi impediscono, con grande rammarico, di essere presente ad un evento così denso di tanti significati.

La nostra regione, terra di confine e scenario in passato di indimenticati eventi bellici, ha a cuore le ricorrenze come quella odierna, che si svolge in un luogo diventato simbolo e che, in quest'anno anno difficile, assume un valore ancora più importante".

"La presenza della nostra Regione non verrà quindi meno con la partecipazione dell'assessore Sebastiano Callari, perchè siamo profondamente convinti del valore e del significato di questa celebrazione, che appartiene intimamente anche alla storia e ai valori di chi vive in Friuli Venezia Giulia".