Fedriga chiede al Governo il blocco degli ingressi irregolari

"I ministri Boccia e Speranza hanno recepito l'allarme lanciato dal Friuli Venezia Giulia nel corso dell'odierno vertice tra le Regioni e il Governo - afferma il governatore Massimiliano Fedriga -, durante il quale ho sottolineato come la nostra regione sia tra le più esposte all'ingresso di migranti irregolari transitati in territori dove la diffusione del virus è ancora estremamente alta, e si sono pertanto impegnati a interessare il ministro dell'Interno Lamorgese al fine di individuare soluzioni immediate al problema."



"Premesso che sono d'accordo con l'idea di potenziare il monitoraggio su chi entra in Italia da aree a rischio - quali ad esempio Malta, la Croazia, la Spagna e la Grecia -, ritengo che ciò debba avvenire di pari passo con il blocco degli ingressi irregolari. Sarebbe infatti difficilmente giustificabile - conclude Fedriga - imporre il tampone a chi va in vacanza in Croazia e al contempo tollerare ingressi di migranti senza alcun controllo."