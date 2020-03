Fedriga chiede che tutta Italia diventi zona rossa

“Serve uniformità a livello nazionale, per non generare il caos tra territori limitrofi”, ha detto il governatore Massimiliano Fedriga, nel corso di una conferenza stampa assieme al prefetto Valerio Valenti, al vicegovernatore Riccardo Riccardi e al sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza.

“Per questo ho proposto al Governo che siano prese misure fortissime di contenimento a livello nazionale, piuttosto che portare avanti questa situazione all’agonia, strozzando il sistema economico oltre che il diritto alla salute dei cittadini. Meglio che l’Italia diventi tutta zona rossa, per fare in modo che il problema si risolva in tempi brevi. E’ questo il contributo che abbiamo dato a livello nazionale”.

"A questa mia proposta, di chiudere ogni attività non di pubblica utilità per accelerare i tempi della fine della crisi, ho già registrato il consenso di importanti rappresentanti delle categorie economiche del Friuli Venezia Giulia, che ringrazio per aver compreso lo spirito dell'iniziativa", ha aggiunto Fedriga.

“Serve la massima responsabilità dei cittadini. Questa non è la fine del mondo e non vogliamo creare allarmismo", ha aggiunto Fedriga. "Ma è in corso un’emergenza e bisogna agire con questa consapevolezza”.

“Naturalmente servono forti iniezioni di liquidità perché imprese e lavoratori non paghino le tasse in questo periodo. Quando si riparte, le aziende devono esserci ancora e dobbiamo fare di tutto per farle rimanere in vita. Mi auguro che anche l’Europa faccia la sua parte. Oggi pensare di spendere 7-8 miliardi è illusorio. Serviranno molte più risorse per difendere il tessuto produttivo", ha aggiunto Fedriga.

"Bisogna avere la consapevolezza - ha concluso il governatore - che prima risolviamo il problema sanitario, prima riparte l'economia. Ma per questo è importante un sostegno dello Stato (a cui si affianca quello già pronto della Regione) in termini di liquidità alle aziende, affinché riescano a sopravvivere per poi poter ripartire".

