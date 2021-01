Fedriga contro Azzolina, 'Scuole chiuse scelta responsabile'

Continua lo scontro politico sulla scuola superiore che oggi sarebbe dovuta ripartire in presenza al 50% in tutte le regioni 'gialle'. La campanella, in realtà, è suonata solo in Abruzzo, Toscana e Valle d'Aosta, oltre al Trentino Alto Adige che aveva deciso di ripartire in presenza già dal 7 gennaio.

Mentre in tutta Italia sono in programma manifestazioni per chiedere la riapertura delle aule (nella foto, il flash mob di ieri in piazza Unità a Trieste), il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina a Radio Uno Rai incolpa non troppo velatamente i governatori del rinvio.

"E' difficile per gli studenti comprendere perchè non rientrano, capisco la loro frustrazione: la scuola è un diritto costituzionale. Nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne le superiori e questo creerà profonde cicatrici. Si fa l'errore di credere che la scuola non produca incassi: se io chiudo un negozio so purtroppo quanto ho perso, sulla scuola questo discorso non si fa, ma i costi sono altissimi. Sono molto preoccupata, oggi la dad non può più funzionare, c'è un black out della socialità, i ragazzi sono arrabbiati, disorientati e sono preoccupata per il deflagrare della dispersione scolastica. Chiedo a tutti di trattare la scuola non in modo diverso da come si trattano le attività produttive", ha detto ancora Azzolina.

Al ministro replica, attraverso le colonne del Corriere della Sera, il governatore Massimiliano Fedriga che tra i primi, assieme al Veneto di Luca Zaia, ha deciso tramite ordinanza di non riaprire le secondarie di secondo grado prima di febbraio. "Rivolgo un appello a Lucia Azzolina. Le chiedo di fare dichiarazioni adeguate alla serietà del ruolo che ricopre", commenta il Presidente del Fvg, difendendo la sua decisione, "una scelta di responsabilità" alla luce dei numeri.

"Dobbiamo valutare la situazione che c’è, non quella che vorremmo. Del resto, basta guardare all’estero: la Germania, che aveva chiuso tutto tranne le scuole, è stata costretta a chiudere anche quelle. E' così in tutto il mondo: è un complotto del mondo contro Azzolina?", incalza Fedriga.

"Sono stati Istituto superiore di sanità e Inail, non Fedriga, a far presente che riaprire le scuole rischia, e qui cito testualmente, di determinare un’onda epidemica non contenibile. La fotografia del momento non è bella, la cautela è fondamentale. E le Regioni non possono che essere responsabili sul rischio a cui si espongono studenti, professori e famiglie".

"Sindacati e insegnanti sono d’accordo con la chiusura", ha spiegato ancora Fedriga al Corriere. "C’è stata qui davanti al palazzo della Regione a Trieste una piccola manifestazione di genitori che vogliono che si apra subito, ma credo fosse organizzata da chi sulla scuola vuole fare una battaglia politica. Davvero una minoranza. Fare una classifica tra lavoro e scuola? Credo sia devastante e invito il ministro a non farlo", conclude il governatore.