Fedriga deve incontrare il ministro Boccia

"Fedriga è irresponsabile e incosciente se si rifiuta di incontrare il ministro Boccia. Dica subito se intende fare lo stesso con il ministro Patuanelli o con la ministra De Micheli, così almeno sapremo a chi dire grazie se il Fvg non uscirà dalla marginalità e dall'isolamento in cui ci ha tenuto la Lega". Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, commentando le dichiarazioni del presidente Fvg Massimiliano Fedriga il quale ha detto di non voler incontrare il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

"Fedriga sta piegando la Regione a uso di propaganda leghista. È ridicolo - ha aggiunto la parlamentare del - che si lamenti del centralismo romano chi ha sostenuto il governo più nazionalista della storia, e dopo essersi bevuto da Salvini un anno e mezzo di chiacchiere sull'autonomia. Questo, altri presidenti di Regione della Lega almeno hanno la schiena abbastanza dritta da riconoscerlo".

Per Serracchiani "governare una Regione non significa ripetere 'io non mollo' come un piccolo Salvini. Fedriga è ancora all'inizio del suo mandato ma cinque anni sono parecchi da riempire parlando solo di migranti o cianciando di Soros".