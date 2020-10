Fedriga dice no al coprifuoco in Fvg

No al coprifuoco in Friuli Venezia Giulia. La secca smentita arriva, via tweet, dal governatore Massimiliano Fedriga. "Per adesso i numeri riusciamo a gestirli, anche per quanto riguarda le ospedalizzazioni. E' chiaro che per la situazione a venire nessuno è in grado di avere certezze".

"In questo momento dobbiamo tenere insieme la doverosa protezione sanitaria dei cittadini con la tenuta economica e lavorativa del Paese, perché la mia preoccupazione è che nelle piazze avremo le proteste dei cittadini che non arrivano a fine mese", chiosa Fedriga.