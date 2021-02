Fedriga difende la pratica delle riammissioni in Slovenia

"Questa Amministrazione regionale è intenzionata - come ha già fatto in passato - a difendere la pratica delle riammissioni nella vicina Slovenia. Una procedura che rispetta pienamente sia i principi della Costituzione italiana che quelli del diritto internazionale. Se un immigrato, entrato irregolarmente in Slovenia, vuole fare domanda di protezione perché si trova in una situazione di pericolo, può farlo tranquillamente perché si trova in un Paese europeo dove sono garantiti tutti i diritti fondamentali. Se così non fosse, stiamo affermando che Lubiana non garantisce i diritti e le libertà fondamentali e pertanto non dovrebbe far parte dell'Unione europea". Lo ha affermato questa mattina in Consiglio regionale il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga rispondendo a una interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere di Open Sinistra Fvg Furio Honsell.

"Negare la possibilità di effettuare le riammissioni significa aggirare le normative con l'obiettivo non di proteggere le persone che si trovino in uno stato di pericolo, bensì con quello di mandarle in un altro Paese. Questo modo di intendere la protezione - ha affermato Fedriga - devasta ogni principio di legalità".

"Come presidente del Friuli Venezia Giulia voglio inoltre esprimere solidarietà alle Repubbliche di Slovenia e di Croazia - ha aggiunto il governatore - per gli attacchi immotivati e falsi che hanno ricevuto e per le strumentalizzazioni di cui sono state oggetto. Si tratta di Paesi democratici, che fanno parte di un processo europeo, dove non viene limitato alcun tipo di diritto o di libertà né ai residenti né a chi vi arriva anche in modo illegale".

"Esprimo infine la mia massima vicinanza alle forze dell'ordine italiane che sono state accusate, senza alcun motivo e con un palese stravolgimento della realtà, di presunte pratiche illegittime. Ritengo - ha concluso Fedriga - grave e diffamante questo attacco alle donne e agli uomini della Polizia di Stato".

"Sono sgomento - ha replicato il consigliere Honsell - del fatto che lei accetti violazioni dei diritti umani. Siamo un Paese civile e dobbiamo verificare il rispetto di questi diritti: o queste informazioni sono false, e non lo credo, o bisogna intervenire".