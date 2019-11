Fedriga in campo contro le ‘Sardine’

Proprio mentre il fenomeno delle ‘Sardine’, le piazze nate a Bologna contro la campagna elettorale di Salvini e che rapidamente stanno conquistando tutto lo stivale, approdano anche in Fvg, il governatore Massimiliano Fedriga ha promosso una diretta Facebook per criticare il movimento.

Dopo aver ricordato l’impegno dell’Amministrazione e dei tantissimi volontari per limitare i danni dell’emergenza maltempo, per la quale il Fvg a breve otterrà lo stato di emergenza, Fedriga si è scagliato contro questo nuovo fenomeno di piazza.

“Una sardina in meno è un pezzetto in più di libertà", ha detto il Presidente del Fvg. "In quale Paese si organizzano manifestazioni di piazza contro l'opposizione, per impedirle di parlare? Citando il giornalista Antonio Socci, di solito questo avviene nei regimi".

“Queste iniziative – ha detto ancora Fedriga - sono pompate dai grandi mezzi di comunicazione e non sono manifestazioni spontanee. Poi, c'è qualcosa che nel movimento delle sardine mi fa arrabbiare: è quando uno dei leader dice 'basta slogan su Bibbiano'. Io invece dico: basta abusi sui bambini! E, anzi, si dovrebbe parlare di più di Bibbiano, che è una vergogna nazionale. Noi in Fvg abbiamo disposto risorse per proteggere i bambini”.

"Per noi è un fatto positivo quando migliaia di persone in tutta Italia si ritrovano e si organizzano per manifestare un'opinione di libertà e tolleranza. Non c'è da stupirsi se il tessuto civile e democratico del nostro Paese reagisce agli stimoli violenti cui Salvini sottopone le istituzioni. Il Pd rispetta questo movimento spontaneo e si guarda bene dal provare a metterci sopra il cappello. L'attacco di Salvini e Fedriga contro le 'sardine' è goffo e dimostra solo che tollerano male qualsiasi opposizione". Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando le dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini e del presidente Fvg Massimiliano Fedriga, che oggi hanno preso posizione contro il movimento dell sardine.

Per Shaurli "il pensiero mainstream è quello della Lega, dei giornali di destra, della propaganda e dei talk show violenti, e molta gente lo sta capendo. Fedriga sa bene che non si ordina a migliaia di persone di scendere in piazza e che, se lo fanno per dire 'no' a Salvini, significa che qualcosa sta accadendo".