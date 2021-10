Fedriga incontra i sindaci delle Valli del Natisone

"Relativamente alla realizzazione delle opere la Regione vuole collaborare il più possibile con i Comuni delle Valli del Natisone, entrando nel merito dei progetti e offrendo le proprie competenze per superare gli ostacoli di natura burocratica al fine di favorire l'accelerazione dei procedimenti". Lo ha detto oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso dell'incontro con i sindaci delle Valli del Natisone che si è svolto nel Municipio del Comune di San Pietro al Natisone. Presenti i primi cittadini Antonio Comugnaro (San Leonardo), Eliana Fabello (Grimacco), Francesco Romanut (Drenchia), Camillo Medissa (Pulfero), Germano Cendou (Savogna) Luca Postregna (Stregna) e Mariano Zufferli (San Pietro al Natisone). Inoltre hanno partecipato all'appuntamento anche il presidente della Comunità di montagna del Natisone e Torre, Mauro Steccati, e i consiglieri regionali Giuseppe Sibau ed Elia Miani.

Tra gli argomenti sottoposti a Fedriga, lo studio di fattibilità per la costruzione di un nuovo ponte con modifica della viabilità sulla statale 54 (di competenza dell'Anas) in località Ponte San Quirino. A tal riguardo lo stesso governatore ha condiviso la necessità dell'intervento sottolineando l'importanza della valenza architettonica del progetto. Inoltre il governatore ha ricordato i 200 milioni stanziati nell'ultima manovra di assestamento di fine luglio proprio per le opere da realizzare sul territorio in partnership con i Comuni.

Rispondendo alle sollecitazioni dei sindaci presenti, Fedriga ha dapprima affrontato l'argomento relativo allo sviluppo del turismo, rimarcando la potenzialità ancora inespressa delle Valli e la volontà della Regione, attraverso le sue articolazioni, di sviluppare il settore in questa specifico territorio.

Altro tema, quello della sanità, che in un'area di montagna incontra in primis il problema della cura delle cronicità di cui soffrono in particolare le persone anziane. Su questo Fedriga ha ricordato il recente accordo tra la Regione e medici di medicina generale, finalizzato alla previsione di un incentivo per i professionisti disposti a prestare servizio nelle aree più carenti di medici come quelle montane.

Altro problema, infine, quello della mancanza di personale nei piccoli Comuni. A tal riguardo il governatore ha fatto presente che sono stati abrogati i precedenti limiti per le assunzioni vincolandole solo agli equilibri di bilancio delle Amministrazioni municipali. Inoltre tra poco saranno a disposizione anche i tecnici che verranno arruolati nell'ambito del Pnrr e che saranno a disposizione degli Enti locali per i progetti del Piano.