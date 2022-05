Fedriga si conferma sul podio tra i presidenti più graditi

Massimiliano Fedriga conferma il suo consenso tra i cittadini. Lo certifica il sondaggio Swg che, anche quest’anno, ha testato il gradimento dei presidenti di Regione. Il governatore Fvg è stabilmente al terzo posto, con il 64% dei consensi, alle spalle del collega veneto Luca Zaia (72%) e di quello emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini (71%).

C’è, però, un’altra curiosità. Mentre in generale il giudizio dei cittadini nei confronti della gran parte dei presidenti di Regione peggiora, Fedriga è tra i pochi in contro-tendenza, aumentando di quattro punti rispetto alla precedente rilevazione. Con lui, gli unici segni più sono quelli di Zingaretti e Fontana, che recupera 10 punti rispetto allo scorso anno.

Positivo il debutto per Occhiuto, soprattutto in considerazione del fatto che nella sua regione, la Calabria, in passato i dati dei presidenti erano quasi sempre piuttosto bassi. In calo di gradimento Acquaroli (Marche), Tesei (Umbria) ed Emiliano (Puglia). Dal sondaggio Swg emerge non solo un peggioramento generalizzato nei giudizi ma che il calo è dovuto al fatto che, nei due anni segnati dalla pandemia, le opinioni dei cittadini su quasi tutti i rappresentanti delle istituzioni erano migliorate sensibilmente in quanto concentrate sugli aspetti legati all'emergenza.

In questo periodo la questione Covid è diventata meno rilevante e quindi le valutazioni tornano a basarsi su una molteplicità di fattori.

“Il Presidente Fedriga si conferma tra i Presidenti di regione più amati d’Italia e, dato ancora più importante, tra i soli tre presidenti che vedono il proprio gradimento in crescita. Con il 64% e un +4% dei consensi, Fedriga conferma che i cittadini del Friuli Venezia Giulia apprezzano il suo operato, vicino ai bisogni della gente, concreto e istituzionale, capace di portare le istanze della Regione a Roma con caparbietà e autorevolezza. Dalle cifre record del Pnrr ottenute per il Fvg all’ottima gestione della pandemia, passando per le opere infrastrutturali e il rafforzamento dell’autonomia, Fedriga mette le basi per un futuro migliore della nostra Regione. Esempio di buon governo leghista, a lui vanno i complimenti e il sostegno di tutta la Lega Fvg", dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore regionale Lega Fvg Marco Dreosto.