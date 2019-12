Fedriga si scaglia contro la tassa sui container

"La tassa sui container vuoti è l'ennesima dimostrazione di quanto il Governo sia privo di idee e sappia solo introdurre balzelli, nella miope speranza di far quadrare i conti ma soffocando invece ogni prospettiva di sviluppo nel Paese". Lo dichiara il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a commento dell'emendamento approvato in Commissione finanze alla Camera, istitutivo di un contributo unificato sui container sbarcati e imbarcati nei porti dello Stato.

"L'iniziativa di Pd e M5S - commenta il governatore - rappresenta da un lato uno schiaffo alle imprese che investono sul territorio e creano opportunità di lavoro e, dall'altro, sviliscono l'operato di quelle istituzioni, penso in primo luogo alla Regione e all'Autorità di Sistema Portuale, che hanno orientato i loro sforzi sul rilancio della logistica integrata quale volano per l'economia del Friuli Venezia Giulia".

"Il Governo torni dunque sui propri passi - conclude Fedriga - e dia ascolto alle richieste degli operatori portuali, dimostrandosi rispettoso nei confronti di una categoria che, a prezzo di enormi sacrifici, ha saputo imporsi quale colonna portante del sistema produttivo nazionale".

"La volontà di colpire le società concessionarie di servizi pubblici attraverso l'introduzione di un'addizionale Ires del 2% è la plastica rappresentazione di quanto l'Esecutivo nazionale abbia inteso accanirsi sul sistema produttivo nazionale e in particolare, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, sugli operatori portuali", sottolinea ancora il governatore, rimarcando quanto l'iniziativa rappresenti "un ulteriore assalto alla diligenza, nel giorno stesso in cui Pd e M5S propongono di tassare i container vuoti".

"Invece di mentire su presunti tagli nei trasferimenti dalla Regione all'Autorità di Sistema Portuale - conclude Fedriga - il Partito Democratico farebbe meglio a investire le proprie energie sollecitando i suoi colleghi a Roma affinché ritirino una proposta nociva non solo per il Fvg ma per il Paese intero".