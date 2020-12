Fedriga traccia il bilancio dell'anno della pandemia

Conferenza stampa di bilancio per la Giunta regionale (qui il live). Il primo a prendere la parola è stato il governatore Massimiliano Fedriga: "E' stato un anno estremamente complicato. La pandemia ha fatto rivedere tutte le prospettive. Cose che davamo scontate non lo sono più, dal punto di vista delle libertà personali, ma anche delle libertà d'impresa, lavoro, investimento e possibilità di tenere aperta la propria attività. Le pubbliche amministrazioni si sono dovute mettere in discussione, sopratutto per dare la necessaria risposa sanitaria, dettata dall'urgenza e dall'incertezza".

"Come Regione abbiamo voluto potenziare il nostro Sistema sanitario. Aumentato in due anni di 400 posti letto la disponibilità. 950 unità di personale in più e 20 milioni in più di contributi per le residenze per anziani. Siamo la Regione cha fa più tamponi molecolari, ma anche quella che, in proporzione al numero di abitanti, ha erogato più risorse per le attività produttive. Aiuti che abbiamo voluto garantire con la consapevolezza che non siano esaustivi del danno enorme subito, ma con la speranza che qualche esercizio in più possa risollevare la serranda", prosegue Fedriga.

"Sono stati quattro i pilastri: la salute, il lavoro, la famiglia, reste sociale di protezione, e la rete del territorio, fondamentale perchè le istituzioni possano dare risposte concrete e coordinate ai cittadini", ha detto il Presidente, prima di lanciare un video, nel quale gli assessori hanno ricordato i principali interventi nei loro ambiti di competenza.

"Il 2020 - ha detto il vice Riccardo Riccardi - è stato sicuramente uno degli anni più difficili. Sul fronte della sanità, abbiamo lavorato sulla medicina territoriale, sull'aumento dei posti letto e del personale, oltre alla digitalizzazione, uno sforzo imponente per cercare di superare i grandi limiti che la pandemia ha fatto emergere. C'è un'altra sfida per una regione, come la nostra, che è la seconda più anziana d'Italia: i servizi sociali e sanitari devono essere più vicini al cittadino e proprio per questo punteremo sulla domiciliarità", ha detto il vicegovernatore. Focus, poi, sul grande lavoro della Protezione civile, in prima linea nella pandemia ma anche in occasione degli episodi di maltempo.

"La legge sul lavoro è il vero traguardo del 2020", ha detto Alessia Rosolen. "La 'residenzialità' è stata uno dei punti fondamentali, per valorizzare i cittadini del Fvg".

"Senza imprese non c'è lavoro", ha poi detto l'assessore Sergio Emidio Bini, ricordando, in termini di numeri, quanto fatto a favore del tessuto economico. "Abbiamo riprogrammato i fondi europei, in uno sforzo in chiave anti-Covid", ha rimarcato Barbara Zilli, evidenziando anche l'importante misura per il rinvio dell'Irap.

Pierpaolo Roberti ha sottolineato il forte impulso allo smart working per la pubblica amministrazione e la nascita degli enti di decentramento, che riprenderanno in mano le funzioni delle ex Province.

Sebastiano Callari ha evidenziato gli interventi in termini di connettività, con l'incremento della banda ultralarga e dei voucher per aree montane: "Si può ancora migliorare, ma al momento siamo al vertice in Italia per infrastrutture digitali". Graziano Pizzimenti, Fabio Scoccimarro, Stefano Zannier e Tiziana Gibelli hanno poi messo in luce i principali interventi in termini di infrastrutture, politica green, agricoltura e in particolare il brand 'Io sono Friuli Venezia Giulia', cultura (con l'Art Bonus in primis) e sport.

Parola quindi nuovamente a Fedriga, che ha rimarcato lo sforzo fatto in termini di welfare per la famiglia, la riforma sul lavoro, gli sforzi in termini di sostegno alle imprese, ma anche una 'rivoluzione epocale' come la chiusura dell'area a caldo di Servola. Un'altra azione strategia è quella per il sostegno alle persone anziane assistite in casa. Proprio sulla prima abitazione, rimarcato l'impegno per i finanziamenti per acquisto e ristrutturazione.

"Il marchio Io sono Fvg diventerà il claim di riconoscimento non solo per l'agroalimentare, ma per tutta la regione, anche quindi in ambito turistico. Avvieremo nei prossimi mesi questa integrazione in tutti i settori", ha detto Fedriga.

"Garantire servizi ai cittadini: è questo l'obiettivo fondamentale a cui abbiamo puntato nel superamento delle Uti e nella nascita degli Enti di decentramento. Abbiamo portato circa 1.600 persone in più a lavorare nei Comuni, che da anni soffrivano una grande carenza", ha poi rimarcato il governatore, sottolineando anche il costo (economico, sociale, in termini di tempo e mancanza di servizi) che la mancanza di dipendenti causa.

"Abbiamo cercato, con un enorme sforzo, di tenere assieme l'aiuto all'emergenza, senza dimenticare, però, il sostegno a tutti gli altri settori non direttamente coinvolti nella pandemia".

Spazio, quindi, a un secondo video, nel quale Riccardi ha parlato del 2021, con investimenti sul fronte del personale e dell'assistenza sul territorio, mettendo le persone al centro e non le strutture. Altro obiettivo fondamentale quello dei piani di lavoro della Protezione civile.

Bini ha poi tratteggiato la prospettiva economica, che sarà basata su transizione digitale, green e responsabilità sociale d'impresa, senza dimenticare la riforma del commercio. Callari ha posto come traguardo la revisione di Insiel. Per Pizzimenti sarà la Zona logistica semplificata l'obiettivo principale del 2021, accanto agli investimenti su portualità e infrastrutture ferroviarie. Per Roberti il 2021 sarà un anno di grandi sfide. Misure innovative e risorse urgenti per le famiglie, lo studio e l'istruzione sono le linee guida dell'assessore Rosolen.