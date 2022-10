Fedriga, Zaia e Sbarra si confrontano a Pordenone

Come far ripartire il Nordest? Quali le criticità ma anche le potenzialità del territorio? Quali le priorità da indicare alla politica per due territori vicini e simili come Friuli Venezia Giulia e Veneto, pensando e agendo come macroregione di fronte alle sfide di oggi e di domani? A partire da questi temi e questi interrogativi comuni, Cisl Friuli Venezia Giulia e Cisl Veneto promuovono l’incontro “Tendenze, transizioni, attrattività. Quale progetto per lo sviluppo del Nordest?”, che si svolgerà lunedì 24 ottobre dalle 17 a Pordenone, nell’Auditorium Concordia (via Interna 2), su invito.

In questo momento storico, infatti, può e deve essere strategico costruire alleanze tra territori contigui e affini: le sinergie sono un punto di forza da valorizzare e potenziare anche in una logica di possibile collaborazione.

Ad aprire i lavori alle 17 sarà Alberto Monticco, segretario generale di Cisl Friuli Venezia Giulia. Dopo i saluti istituzionali di Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, Luca Paolazzi e Gianluca Toschi, rispettivamente direttore scientifico e ricercatore senior di Fondazione Nord Est, presenteranno un’indagine focalizzata sui temi dell’incontro.

Alle 18 l’intervento di Gianfranco Refosco, segretario generale di Cisl Veneto. Spazio poi al momento centrale dell’evento: il dialogo tra Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, e Luigi Sbarra, segretario generale di Cisl nazionale. Coordina Barbara Ganz de Il Sole 24 Ore.

Partendo, dunque, da un’analisi degli aspetti comuni e considerando anche le differenze che contraddistinguono i due territori, i temi sul tavolo saranno quelli centrali per il sindacato: tendenze e nuove istanze del mercato del lavoro, la formazione, la necessità di un rafforzamento delle competenze e del rapporto con il mondo dell’istruzione, tenendo al centro la valorizzazione dei giovani, e ancora le misure in risposta ai bisogni di tutti i cittadini.