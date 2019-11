Ferriera, il Governo valuti l'ingresso di Cdp

"Nel rinnovo dell'accordo di programma bisogna inserire l'ipotesi di un ingresso di Cassa depositi e prestiti a fianco di Arvedi. La ghisa che si produce a Trieste è strategica come l'acciaio di Taranto e anche se le dimensioni sono diverse l'attenzione dev'essere la stessa e così anche il possibile impegno del Governo". Lo afferma la deputata dem Debora Serracchiani.

"Il rilancio dell'intera area necessita di un approccio globale e di lungo periodo. La politica deve assumersi la responsabilità di misurarsi con una sfida complessa, che coinvolge valori primari di rango costituzionale, quali il lavoro, la salute e l'ambiente, tutti meritevoli della massima tutela, senza che la difesa dell'uno possa sacrificare gli altri: sono le parole del presidente del Consiglio - indica Serracchiani - e credo vadano sottoscritte per Taranto come per Trieste. Bisogna agire al più presto, perché la Ferriera non deve essere lasciata a se stessa, allo scorrere dei giorni che portano al 31 dicembre e alla chiusura irreversibile dell'area a caldo, senza alternative di riconversione".

Per la parlamentare dem "a Trieste non si pone nemmeno la questione di una nazionalizzazione come a Taranto, le condizioni ambientali e sanitarie sono decisamente migliori, ampie le potenzialità di sviluppo industriale e logistico. Lo Stato non deve arrendersi alla chiusura anche se - conclude - questo è stato l'obiettivo di alcune amministrazioni locali".