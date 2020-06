Ferriera, soluzione che deriva da scelte strategiche

"Bisogna dare atto al Governo nazionale ed in particolare al ministro Patuanelli di aver accelerato in modo decisivo un percorso iniziato negli scorsi anni con l’obiettivo di riconvertire l’area della Ferriera e favorire così un nuovo percorso per l’economia del nostro territorio". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Russo, a proposito della firma dell'Accordo di Programma per l'area della Ferriera di Servola.

"Come abbiamo sempre sostenuto - continua l'esponente dem - la soluzione a un problema che troppi in passato hanno evocato solo strumentalmente in campagna elettorale si è resa possibile grazie a scelte strategiche come quelle operate negli ultimi anni in Porto Vecchio, sui Punti Franchi, o nei traffico ferroviario che hanno reso possibile immaginare anche muovi prospettive occupazionali e di sviluppo per l’intera area Giuliana".

"A questo proposito - puntualizza Russo - proprio in un giorno così importante, chiediamo però che siano mantenute fino in fondo le promesse tante volte ripetute in questi mesi ai lavoratori. Nessuno deve essere dimenticato, e l’impegno a garantire un’occupazione a tutti i lavoratori della Ferriera, nessuno escluso compresi quelli precari e meno tutelati, sarà il banco di prova della credibilità di chi oggi esprime la sua soddisfazione per una firma importante".

"Tenere insieme tutele ambientali e occupazione - aggiunge Russo - è sempre stato il difficile percorso che abbiamo cercato di perseguire in questi anni", che conclude: "vigileremo perché a restare escluso dalla festa di oggi non sia chi ha ricevuto la promessa di un’occupazione altrettanto dignitosa di quella che ha perso".

"Oggi c'è tanta gioia e festeggiamo. Ma, come ha detto lo stesso ministro Patuanelli, ora vanno monitorate le tappe del lavoro da qui in avanti, per tutelare i livelli occupazionali e guardare alla rinconversione dell'area per una nuova idea di sviluppo della nostra città". Lo afferma in una nota Andrea Ussai, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo la firma dell'Accordo di programma per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell'area della Ferriera di Servola, a Trieste.

"È stato un lavoro di gruppo, per una battaglia storica del MoVimento - sottolinea Ussai -. Oggi si chiude una pagina dolorosa per Trieste,e se ne apre un'altra di prospettiva per uno sviluppo importante. Personalmente ho perseguito questo obiettivo dal primo momento in cui ho iniziato a lavorare in Consiglio regionale, nel 2013. Ho sempre chiesto tutela della salute e dell'ambiente, ma anche dei posti di lavoro".

"Oggi, grazie al ministro Patuanelli, abbiamo ottenuto questo risultato - ha concluso Ussai -. Grazie alla piattaforma logistica e all'altra battaglia che il ministro sta portando avanti, ovvero l'extradoganalità del porto franco internazionale di Trieste, si potrà ambire a un futuro di sviluppo per la città e per l'intera regione".