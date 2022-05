Ferrovie, botta e risposta sulla variante di Latisana

La vicenda della variante di Latisana serva da lezione, a Rete ferroviaria italiana (Rfi) e alla politica in generale. Lo spera il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle dopo l'incontro tra Regione, Comune di Latisana e vertici di Rfi.

La speranza dei pentastellati è che Rfi capisca una volta per tutte che per progetti di questo tipo occorre partire dal basso e adottare la massima trasparenza su dati e obiettivi da raggiungere, senza nascondere nulla. Cosa che invece continua a fare con un'analisi costi-benefici scritta da quasi un anno, ma mai resa pubblica, attraverso cui è stata finanziata parte dell'opera e che ora va riscritta.

La decisione presa da Rfi, resa pubblica dal Gruppo del M5S già 4 mesi fa, risale alla scorsa estate, ben prima che si insediasse la nuova amministrazione comunale di Latisana e messa nero su bianco negli atti presentati al ministero in gennaio. Ma se lo dice il M5S è populismo e strumentalizzazione - sottolineano i diretti interessati -, quando lo affermano Giunta e Maggioranza, che non se ne erano accorti, è un grande risultato per il territorio.

I consiglieri asseriscono che quanto successo a Latisana dimostra che un territorio non solo ha il diritto di essere ascoltato, ma ha il dovere di partecipare nelle scelte. Sperano quindi che tutto questo serva da lezione anche al Centrodestra, dopo avere tacciato altre forze politiche di essere i movimenti del no, quando puntano a far valere in tutte le sedi questi principi, per poi comportarsi esattamente nello stesso modo, seppure con qualche decina di anni di ritardo.

Il loro unico rammarico rimangono i milioni di euro persi per la progettazione di un'opera che, come spesso accade nella nostra regione, non verrà mai realizzata e si chiedono chi pagerà. Appare tuttora strano che, nonostante gli inviti e le rassicurazioni sulla sua presenza, ancora non si sia visto il commissario Macello in Friuli Venezia Giulia: pertanto ne chiederanno formale audizione in IV Commissione consiliare, visto che adesso con l'accantonamento definitivo di una delle varianti principali per la velocizzazione della tratta Venezia-Trieste, che avrebbe fatto guadagnare 50 secondi ai treni, va ripensata tutta l'opera, ma soprattutto vanno evitati gli errori commessi in passato.

Oggi - è la conclusione dei consiglieri del M5S - assistiamo a quello che assisteremo nel goriziano fra pochi mesi con la variante Ronchi-Aurisina, già bocciata due volte e che, non essendo partita dal basso, verrà bocciata per la terza volta.

La replica

“È stato proprio il centrodestra ad ascoltare il territorio e a cercare un metodo che porti ad una soluzione condivisa fra tutte le parti e, soprattutto, che rappresenti un’opportunità di sviluppo per il territorio. Prima ancora, è stato sempre il centrodestra (Lega) a portare all’attenzione del Consiglio Regionale il progetto, prima nell’apposita commissione dall’assessore competente Graziano Pizzimenti e poi con una mozione presentata dalla sottoscritta Consigliere Regionale e finalizzata a stimolare la Regione a promuovere il confronto fra RFI, promotrice del progetto, ed i territori interessati. Dispiace pertanto leggere, ancora una volta, strumentalizzazioni politiche su questo tema così importante da parte di M5S, anche in questo momento in cui è emersa l’individuazione di una procedura condivisa tra RFI e l’Amministrazione comunale di Latisana ed il territorio, sostenuta dalla Regione”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale della Lega, Maddalena Spagnolo, in merito alla posizione espressa dai consiglieri del M5S aggiungendo che “durante l’incontro tenutosi con l’assessore regionale competente, il Sindaco e l’amministrazione comunale di Latisana ed i tecnici di RFI, ho riscontrato un’attenzione e una disponibilità importante nell’ascolto delle tematiche presentate dall’amministrazione di Latisana, che ha portato alla costituzione di un tavolo fra i tecnici di Rfi e del Comune affiancati dai tecnici della Regione”.

“L’amministrazione comunale di centrodestra di Latisana, sostenuta dalla Regione, si era opposta alla variante così come proposta da Rfi. Il tracciato è certamente migliorabile senza avere un impatto negativo sul territorio e Rfi sembra aver recepito le considerazioni del Comune in merito alla variazione del tracciato esistente, così da mantenere anche la centralità della stazione ferroviaria che –conclude Spagnolo- è fondamentale per la città ed anche strategica per il territorio e per le località balneari di Lignano e Bibione”.