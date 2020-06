Ferrovie Udine-Cividale, Emanuela Nonino sindaco

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, presieduto da Piero Mauro Zanin e riunito in presenza a Trieste, ha aperto i lavori della seduta pomeridiana nell'emiciclo di piazza Oberdan con l'elezione del sindaco unico della società Ferrovie Udine-Cividale Srl.

Il pronunciamento dell'Aula, avvenuto in forma telematica e con scrutinio segreto, ha eletto Emanuela Nonino, unico candidato. Laureata in Economia e commercio, il nuovo sindaco unico della società al 100 per cento regionale è iscritta al registro dei revisori legali e svolge l'attività di commercialista. Già primo cittadino del Comune di Pavia di Udine, Nonino è anche consigliera delegata di FinPro Srl.