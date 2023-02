Fervicredo e Regione al lavoro per una legge per le Vittime del Dovere

“Dopo la bellissima e proficua esperienza nelle Marche, che ci ha visti tagliare un primo importante traguardo nel maggio scorso, anche in Friuli Venezia Giulia attendiamo di veder diventare presto realtà una Legge in favore delle Vittime del Dovere”, spiega Mirko Schio, Presidente di Fervicredo (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere).

“Con la Regione, infatti, il confronto è già aperto e lunedì si è tenuto un nuovo incontro con il Presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, per la definizione della relativa proposta. Stiamo procedendo spediti, grazie a quest’altra Istituzione virtuosa, solidale e attenta, dove è stata subito colta l’essenza e l’obiettivo di questa nostra sollecitazione. Porre l’accento su esempi positivi e di elevato valore educativo, le Vittime del Dovere, rendendogli il giusto tributo ed esaltandone la memoria, così non solo per il rispetto dovuto a loro ed ai rispettivi Familiari, ma anche indicando soprattutto ai nostri giovani ciò che conta davvero”, riferisce Schio, a seguito del nuovo incontro avvenuto a Udine con il Presidente Zanin, per la definizione di una proposta di legge a sostegno delle Vittime del Dovere e del terrorismo, che fa seguito a una richiesta dell’Associazione, già approdata in precedenza in un’esperienza 'pilota' a una Legge regionale nelle Marche.

“Anche in questo caso – spiega Schio – puntiamo all’istituzione di una giornata in memoria di tutte le Vittime del Dovere, che hanno servito la Patria onorando la divisa fino all’estremo sacrificio, da celebrarsi il 31 maggio, data dell’anniversario della strage di Peteano, che nel 1972 causò la morte di tre Carabinieri, il Brigadiere Antonio Ferraro e i Carabinieri Donato Poveromo e Franco Dongiovanni, e il ferimento di altri due, il Tenente Angelo Tagliari e il Brigadiere Giuseppe Zazzaro, e, inoltre, alla previsione di misure a favore delle Vittime e dei loro Familiari. Vogliamo ringraziare sentitamente il Presidente Zanin - conclude Schio - perché di solidarietà e vicinanza a parole ne ascoltiamo sempre in troppe, ma i gesti concreti e le azioni reali come quello sta compiendo, fanno davvero la differenza”.